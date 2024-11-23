شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء الفنان عادل الفار بمسجد الحامدية الشاذلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل عزاء الفنان عادل الفار بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، والذى رحل عن عالمنا أول أمس بعد صراع مع المرض.

ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى، الفنان عادل الفار، والذى رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، وتقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الفنان عادل الفار شارك فى العديد من الأعمال الفنية، مثل "هيستيريا" و"شجيع السيما" و"زكية زكريا فى البرلمان"، ومن أهم مسلسلاته "الكومى" و"صاحب السعادة"، وظهر مؤخرًا فى مسلسل "الفتوة" الذى قام ببطولته الفنان ياسر جلال.

عادل الفار مونولوجست مصرى بدأ مسيرته الفنية فى الثمانينيات وفى التسعينيات بأداء دور المونولوجست ثم بدأ فى اداء ادوار تمثيلية بالتليفزيون والسينما، ومن أهم أفلامه أيضا "حارة البنات" 2005 و"بون سواريه" 2010، ومن أهم مسلسلاته "9 شارع السلام" 2003، و"دائرة الاشتباه" 2006 و"صاحب السعادة" 2014.