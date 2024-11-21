شكرا لقرائتكم خبر عن قصة زواج جارة القمر وعاصي الرحباني.. في عيد ميلاد فيروز الـ 90 والان مع تفاصيل الخبر

احتفل أمس الأربعاء، جمهور جارة القمر فيروز بعيد ميلاد الـ 90، حيث ولدت فيروز يوم 20 نوفمبر 1934 طبقا لسجلات القيد، وكشف الكاتب الصحفي والمؤرخ سعيد الشحات عن أن الفنانة اللبنانية فيروز كشفت أن أول لقاء لها مع عاصى الرحبانى كان متوترا لدرجة أنها كرهته، وتمنت لو صفعته بيديها لأنه صارحها بعدم إعجابه بغنائها الذى أدته أمامه، وطلب منها «التدريب كتير».

وحسبما تابع الشحات فى الحوار الذى أجراه الكاتب الصحفى عبدالتواب عبدالحى معها ومع الأخوين رحبانى «عاصى ومنصور»، أثناء زيارتهم للقاهرة فى أكتوبر 1966، ونشرته «الكواكب» فى عددها رقم 798، حيث التقت فيروز بعاصى بعد ذلك كثيرا، فذاب الجليد بينهما، وتقول فيروز في الحوار: بدا كل منا يفهم الآخر ويقتنع به، لحن لى أول ألحانه «حبذا يا غروب» عام 1951، من أشعار فيلان مكرزل، سقط اللحن ولم يشتهر، استفدنا من أخطائنا وبدأنا نبحث عن شخصية غنائية أطل بها على آذان المستمعين، اكتملت معالم شخصيتى الغنائية سنة 1954 فى أغنية «عتاب»: «جى تعاتبنى يئست من العتاب/ من كتر ما حملتنى ها القلب داب»، ذاعت الأغنية واشتهرت، أصبحت إعلانا متكررا فى الإذاعة عن شخصية فيروز الغنائية، وشخصية الرحبانية، وبعد خمس سنوات من الدراسة المتبادلة والحب، تزوجت عاصى فى يناير سنة 1955، ودخلنا معا بستان الفولكلور.

قدمت فيروز مئات من الأغاني التي أحدثت ثورة وتجدد في الموسيقى العربية، وذلك بتقديمها الأغاني القصيرة ذات المعنى مع الأخوين رحباني وأخيهما ألياس وذلك بخلاف القاعدة التي كانت سائدة في ذلك الوقت التي كانت تمتاز الأغاني فيها بالطول، كما كانت تمتاز أغاني فيروز ببساطة التعبير مع عمق المعاني وتنوع المواضيع.



ولدت فيروز يوم 20 نوفمبر 1934 طبقا لسجلات القيد، حيث بدأت جارة القمر مشوارها الفني كمغنية في الإذاعة اللبنانية عندما أكتشفها الأستاذ فليفل حتى ألف لها مدير الإذاعة حليم الرومي أول أغنياتها، ثم كانت انطلاقتها في عالم الغناء والشهرة عام 1952 عندما بدأت تسجيل أغانيها الذي كان يلحنها الموسيقار عاصي الرحباني الذي تزوجت منه بعد حوالي ثلاثة سنوات من تاريخ أول أغنية لحنها لها وأنجبت منه لاحقاً أربعة أطفال هم (زياد، هالي، ليال، ريما)، وبزواجها منه انتشرت أغانيها وملأت القنوات الإذاعية وبدأت شهرتها وذاع صيتها في العالم العربي.

وفى الإذاعة تعرفت فيروز على عاصى ومنصور الرحبانى المؤلفين الموسيقيين وتعاونت مع الأخوين الرحبانى فى مطلع الخمسينيات، وقدمت مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية والمسرحية والأفلام السينمائية التى جمعت بين الألحان الشرقية والفولكلور اللبنانى والأنغام الغربية، فشكلت معهما علامة فارقة فى مهرجانات بعلبك الشهيرة ولُقبت بـ"عمود بعلبك السابع".