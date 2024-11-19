وعد الملكة رانيا لطالب حال نجاحه.. مفاجأة حلوة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 11:54 مساءً - على هامش زيارة الملكة رانيا العبد الله لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا في عمّان، وذلك بمناسبة أسبوع ريادة الأعمال العالمي، التي شملت جولة في كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة، للتعرف إلى برامجها في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، لاقت لقطة طريفة حدثت خلال الجولة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وهي رد الملكة على طلب من أحد الطلاب عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".

الملكة رانيا ترد على طلب طالب أردني

نشرت الملكة رانيا عبر خاصية "القصص"، صورة لأحد طلاب جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الذين اصطفوا لاستقبالها، وهو يرفع لافتة مكتوباً عليها: "بدي الرخصة جلالتك"؛ أي رخصة القيادة، وعلّقت الملكة على الصورة قائلة: "انجح والكنافة عليَّ".

الصورة عبر حساب الملكة رانيا بإنستغرام



يذكر أن الأميرة سمية بنت الحسن رافقت الملكة رانيا في جولتها، كما نشرت الملكة على "إنستغرام" صوراً رسمية خاصّة بزيارة اليوم، وعلّقت عليها قائلة: "أحلى زيارة اليوم لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، كل الشكر والتقدير لسمو الأميرة والعاملين في الجامعة وأكيد للطلبة على الاستقبال الحلو. بالتوفيق إن شاء الله"، كما نشرت مقاطع فيديو لاستقبال الطلاب لها بالجامعة؛ وذلك عبر خاصية "القصص".

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واستمعت الملكة لعرض الطلاب لمشاريعهم في مجال الذكاء الاصطناعي، كما استمعت إلى شرح حول أحدث التطورات في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

زيارة الملكة رانيا لمركز تمكين المجتمعات في العقبة

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وقد قامت الملكة رانيا، في 5 نوفمبر الحالي، بزيارة لمركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات التابع لمؤسسة نهر الأردن بمدينة العقبة، واطلعت على نشاطات المركز، والتقت عدداً من أصحاب المشاريع المستفيدين من المركز وعدداً من أفراد المجتمع المحلي.

واستمعت في زيارتها إلى عرض موجز حول برنامج "بيت صغير"، التابع لبرنامج حماية الطفل من الإساءة، والذي يهدف إلى نشر وزيادة المعرفة والوعي بالمفاهيم الرئيسية المتعلقة بحماية الطفل من الإساءة، وشاهدت جانباً من جلسة علاج باستخدام الفن للسيدات.

وعلّقت الملكة على منشور بحسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام": "مع الأهل في العقبة، فرحت بشوفتكم اليوم".

كما اطلعت على عروض 10 مشاريع ريادية تم دعمها من قبل مؤسسة نهر الأردن، تضمن كل مشروع عرضاً لفكرته ومنتجاته، كما التقت بمجموعة من الشباب المستفيدين من نشاط "غرفة التكنولوجيا" لمساحة الابتكار الاجتماعي المخصصة للشباب، والتي تهدف إلى ربط محتوى التدريبات والأنشطة التي يقدمها المركز للطفل فيما يخص الوقاية والحماية من الإساءة والعنف؛ عبر توظيف وسائل التكنولوجيا التي تخاطب اهتمامات وثقافة هذه الفئة العمرية.

وضمن الزيارة، التقت الملكة رانيا، بحضور أحمد غنيمات مدير مركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات في العقبة، أفراداً من المجتمع المحلي، من بينهم رؤساء جمعيات وأصحاب مشاريع من مدينة العقبة والقرى المحيطة بها، وتبادلت الحديث معهم حول البرامج والأنشطة التي يقوم بها المركز، وما يقدمه من منح ودعم لأصحاب المشاريع المدرة للدخل.



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