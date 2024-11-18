شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم المغربي "راضية" بمهرجان القاهرة وسجادة حمراء لأبطاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفيلم المغربي "راضية" للمخرجة خولة بن عمر، الذى يعرض بمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45، اليوم الإثنين فى تمام الساعة التاسعة مساء بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

فيلم "راضية" تبلغ مدته 79 دقيقة، وتدور أحداثه حول "راضية" التي تجسد رحلة تحرير المرأة التي تسعى للتخلص من قيودها في رحلة بلا وجهة واضحة عبر حياة ثانية بنفس جديد، وولادة جديدة، إذ يهدف الفيلم إلى محاولة الإجابة عن سؤال: ما هو المعنى الحقيقي للنجاح بالنسبة للمرأة المغربية العصرية؟.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".