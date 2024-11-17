محمد سعد ينتهي من تصوير فيلم "الدشاش"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2024 01:21 مساءً - انتهى الفنان محمد سعد من تصوير أحدث أفلامه "الدشاش" إخراج سامح عبد العزيز، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يأتي ذلك بعد فترة طويلة من التحضير والتصوير، ومن المُفترض طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة.

فيلم محمد سعد الجديد.. الدشاش

وكشف المنتج محمد رشيدي عبر حسابه على "فيس بوك"، عن الانتهاء من تصوير فيلم محمد سعد الجديد "الدشاش"، حيث نشر صورة من الكواليس، وعلق عليها بقوله: "فركش"، ليدخل العمل مرحلة المونتاج والمكساج، فيما سيُحدد لاحقًا موعد طرحه في صالات السينما.

أبطال فيلم الدشاش

كواليس التحضير

يُشارك في بطولة الفيلم بجانبكلّ من زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبوسريع، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.وكان جوزيف فوزي، مؤلف ""، قال لـ«الخليج 365» خلال وقتٍ سابق إنّ الفنان محمد سعد سيُقدّم وجبة سينمائية مكتملة ومختلفة من خلال هذا الفيلم، الذي يعمل عليه منذ 3 شهور تقريباً، كمرحلة تحضير فقط؛ إذ يعمل لمدة 16 ساعة يومياً وبشكلٍ متواصل من دون انقطاع، متابعاً: "كانت فترة من أجمل الكواليس؛ خصوصاً أنه شخصية مُحبة للشغل طوال الوقت، لا يُفضل الهزار قط أوقات العمل؛ إذ عملنا على الورق ومشاركة الأفكار؛ إذ يضع اهتمامه كله في هذا الفيلم".

ورأى جوزيف أنّ ترقُّب جمهور محمد سعد للفيلم الذي يُعيده إلى السينما بعد غياب طويل، يحمّله مسؤولية كبيرة قائلاً: "أشعر بمسؤولية مضاعفة بالطبع، لكن سعد يعي جيداً انتقاء أعماله الفنية، هو يرغب في العودة بعمل جيد جداً، يليق بالجمهور، ويتناسب مع حجم التغيّرات التي طرأت على السوق الفنية، وكذلك فكر الشباب؛ إذ يحرص على الوصول إلى الشباب بشكلٍ مميز".

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محمد سعد وسامح عبد العزيز كلاكيت ثالث مرة

يُذكر أنيجدد تعاونه في "" مع المخرج سامح عبدالعزيز، بعدما قدّما سوياً فيلم "تتح"، الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته: سيد رجب، هياتم، عمر مصطفى متولي وآخرون، وكذلك مسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته: إيمي سمير غانم، سامي العدل، وأحمد فتحي؛ إضافةً إلى برنامج "وش السعد" الذي عُرض في عام 2016.

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