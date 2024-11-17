هنا شيحة تحتفل بتخرج نجلها من الجامعة: شاهدوا وسامته بعد وصوله لعمر الشباب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2024 01:21 مساءً - احتفلت الفنانة هنا شيحة مع نجلها الأكبر آدم بتخرجه من الجامعة، وحرصت هنا على مشاركة جمهورها بهذه اللحظات السعيدة، وذلك من خلال مجموعة من الصور قامت بنشرها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

رسالة هنا شيحة لنجلها بعد التخرج

وجهت هنا شيحة رسالة مؤثرة لنجلها بمناسبة تخرجه، كشفت عن عمق العلاقة بينهما وارتباطها به فعلقت على الصور قائلة: "لحظة فخر عظيمة في حياتي كلها، ساحقة وعاطفية للغاية، أتذكر رحلة آدم بأكملها، منذ أن كنت طفلاً صغيراً حتى هذه اللحظة، محادثاتنا، ذكرياتنا، صراعاتنا، ومع ذلك فإن حبنا يتغلب دائماً على صراعاتنا، أنا فخورة جداً بأن أكون والدتك، وأن أكون عمودك الفقري، وداعمك الأول ومقدمك".

وأنهت رسالتها قائلة: "لا يمكنني أن أكون أكثر امتناناً، مُمتنة لرحلتنا، شكراً لك آدم لكونك ابني، شمس حياتي كلها، أنت تعطي معنى لكل ما أفعله في الحياة.. أنت أعظم إنجازاتي الثمينة في الحياة، أحبك يا ابني".

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وقد تفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي هنا مع هذا المنشور وقدموا التهاني لها بمناسبة تخرج ابنها، وأشاد الكثير منهم بوسامة نجلها الذي أصبح شاباً أنيقاً.

هنا شيحة أنجبت أبناءها من زوجها الأول مهندس الديكور فوزي العوامري، لكن علاقتهما لم تستمر طويلاً بسبب كثرة المشاكل والخلافات، وعلى الرغم من الانفصال وتولي هنا مسئولية أبنائها كاملةً لكن المشاكل بينهما ظلت مستمرة، وذلك بسبب رفض فوزي سفر أبنائه للخارج برفقة والدتهم بهدف السياحة، وهو ما اعتبرته هنا محاولة لتقييد حرية أبنائها وحرمانهما من الاستمتاع بحياتهما مثل أصدقائهما، ذلك إلى جانب بعض المشاكل المادية.

أحدث أعمالها

الجدير بالذكر أن الفنانةتعاقدت علي مشاركة الفنان محمد فراج بطولة مسلسله الجديد "منتهي الصلاحية"، المقرر عرضه في رمضان 2025. مسلسل "منتهي الصلاحية" مكون من 15 حلقة، من تأليف محمد هشام عبيه، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، ويواصل صناع العمل حالياً وضع اللمسات النهائية على العمل قبل انطلاق التصوير.

يمكنك متابعة هنا شيحة عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان سلا لسينما المرأة

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