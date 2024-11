شكرا لقرائتكم خبر عن مارجوت روبى: استمعت لموسيقى Titanic أثناء تصويرى "The Wolf Of Wall Street" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية مارجوت روبى عن أنها استمعت إلى الموسيقى التصويرية لفيلم Titanic لتجعلها تبكي أثناء تصوير فيلم The Wolf Of Wall Street مع زميلها ليوناردو دي كابريو.

وأكدت مارجوت روبى قائلة: "في فيلم The Wolf Of Wall Street، كان هناك المشهد الكبير المجنون بعد أن طلبت الطلاق، وجاءت كيت وينسلت لزيارة موقع التصوير، لزيارة ليو دي كابريو في ذلك اليوم، وكنت في الغرفة المجاورة لهما، أستمع لـ الموسيقى التصويرية لفيلم Titanic وأحاول البقاء في وضع حزين وباكي، وهذا ما ساعدتنى عليه الموسيقى بالرغم من مشاهدتى لـ بطلى العمل أمامى".

تم تأليف الموسيقى التصويرية الأصلية بواسطة جيمس هورنر، التى تم استخدامها أيضًا في أغنية المغنية العالمية سيلين ديون "My Heart Will Go On" في الفيلم، الذي حصل على جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية.