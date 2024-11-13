ميرنا وليد - بيروت - حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة جلسة في 23 تشرين الثاني لمحاكمة الفنان المصري عمرو دياب، بتهمة التعدي على شاب في إحدى حفلاته.

الحادث وقع في شهر حزيران الماضي، خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، عندما حاول الشاب التقاط صورة مع عمرو دياب، فقام الأخير بصفعه.

الشاب أكد في التحقيقات أنه تعرض للصفع والنهر أمام الحضور، ومن جانبه، تقدم محامي عمرو دياب ببلاغ يشير إلى أن الشاب لم يكن مدعوًا للحفل، وكان يتصرف بشكل مزعج، مطالبًا بتطبيق القوانين المتعلقة بالتصوير مع الفنانين.

كانت هذه تفاصيل خبر محكمة القاهرة تحدد جلسة لمحاكمة عمرو دياب في قضية التعدي على الشاب في هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.