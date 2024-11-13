شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تستكمل تصوير فيلم الدشاش مع محمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

استكملت النجمة زينة تصوير أحداث فيلم الدشاش الذى يجمعها بالنجم محمد سعد، حيث عاد فريق عمل الفيلم إلى التصوير مرة أخرى بعد توقف بضعه أيام بسبب انشغال زينة بتصوير مسلسلها الجديد المقرر عرضه فى شهر رمضان 2025.

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز ومقرر طرحه فى دور العرض العام المقبل.

فيلم الدشاش يجمع زينة ومحمد سعد مجدداً بعد 16 سنة منذ تقديمها فيلم "بوشكاش" الذى تم عرضه في السينمات عام 2008، إضافة إلى ظهور زينة كضيفة في برنامج "وش السعد" الذي قدمه محمد سعد عام 2016 والذي كان يعتمد على تقديم سعد اسكتشات فنية بمشاركة ضيوفه على خشبة المسرح.

زينة تعيش حالة من النشاط الفني خلال الفترة الأخيرة، حيث انتهت مؤخراً من تصوير فيلم بنات الباشا المأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية وإخراج ماندو العدل ويناقش الفيلم عدد من قضايا المرأة ومعاناتها بشكل إجتماعى، ويشارك زينة بطولة الفيلم ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي، مريم الخشت وعدد آخر من الفنانين.

وكانت زينة قد قدمت فى بداية العام فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وشارك فى بطولته أحمد العوضى، عصام السقا حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، رحاب الجمل، محمد رضوان، تسنيم مطر، مجدى فكرى، وائل العونى، مايا فارس، وعدد آخر من الفنانين.



زينة



زينة فى اخر ظهور