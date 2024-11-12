الهرم الذهبي أبرزها.. جوائز مهرجان القاهرة السينمائي 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:53 مساءً - يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي غدا الأربعاء فعاليات دورته الـ 45 التي تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، وتتنافس فيه أفلام من مصر والعالم العربي وآسيا وأفريقيا، مع الأفلام من أوروبا وأمريكا عبر 7 مسابقات أبرزها المسابقة الرسمية الدولية ومسابقة أسبوع النقاد.

ومع حفل الختام سيتم الإعلان عن قرارات لجنة التحكيم، لتتوج الأعمال الفائزة بجوائز خاصة يمنحها المهرجان المصنف ضمن الفئة الأولى في مهرجانات السينما العالمية، تعرفوا على جوائز مهرجان القاهرة السينمائي.

جوائز المسابقة الدولية

الهرم الذهبي The Golden Pyramid Award لأفضل فيلم في المسابقة الدولية.

الهرم الفضي – جائزة لجنة التحكيم الخاصة للأفلام المتنافسة في المسابقة الدولية.

الهرم البرونزي.

جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو.

جائزة أفضل ممثل.

جائزة أفضل ممثلة.

جائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني.

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جوائز آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة

جائزة سعد الدين وهبة لأفضل فيلم عربي.

جائزة صلاح أبو سيف لأفضل مخرج.

جائزة يوسف شريف رزق الله لأفضل سيناريو.

جائزة أفضل ممثل.

جائزة أفضل ممثلة.

جوائز مسابقة أسبوع النقاد الدولي للأفلام الطويلة

جائزة شادي عبد السلام لأفضل فيلم.

جائزة فتحي فرج جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

جوائز مسابقة الأفلام القصيرة

جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

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