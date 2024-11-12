تأجيل عرض قتل اختياري لـ ياسمين رئيس.. إليكم التفاصيل

تأجيل "قتل اختياري" لما بعد رمضان 2025

https://www.instagram.com/p/DAQbfWluVZc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DAQbfWluVZc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DAQbfWluVZc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

قصة مسلسل "رقم سري"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:53 مساءً - أعلنت الفنانةالشهر الماضي عن خوض منافساتبمسلسل جديد يحمل اسم "" مكوّن من 15 حلقة وتأليف محمد السوري، وإخراج يحيى إسماعيل، وتم وضع خطة لبدء تصوير العمل فور انتهاء ياسمين من ارتباطاتها الفنية التي تنشغل بها في الوقت الحالي.وعلمت "" أنه رغم بدء التحضيرات الأولى لمسلسل ""، والتعاقد مع الفنان أحمد خالد صالح لتقديم دور البطولة أمام ياسمين رئيس، إلا أن العمل توقف وتم تأجيله إلى ما بعد رمضان 2025، وبهذا تكون متواجدة ياسمين رئيس متواجدة فقط بالجزء الثاني من مسلسل ""، بطولة ياسر جلال والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025 بعدما تم عرض الجزء الأول في رمضان 2014.يمكنكِ قراءة.. أربعة نجوم بأول بطولة مطلقة في دراما رمضان 2025ومن ناحية أخرى تواصلتصوير أحداث مسلسل "" بالتزامن مع عرض حلقاته التي انطلقت على الشاشات بدءاً من يوم السبت الماضي، والعمل تتصدر بطولته، ويتم تقديمه من عالم "صوت وصورة"؛ حيث يُعَد امتداداً لأحداث العمل الذي قامت ببطولته حنان مطاوع، وتم عرضه العام الماضي، وحقق نجاحاً وانتشاراً كبيراً وقتها.

تدور أحداث "رقم سري" حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينيات، شخصية قيادية وطموحة؛ حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل، ويتولى الضابط "حسين" التحقيق، وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين، عن طريق منظومة البنك الإلكترونية.

View this post on Instagram A post shared by yasminraeis (@yasminraeis)

اقرئي أيضاً.. ياسمين رئيس بطلة 4 أعمال جديدة بعد الزواج.. فما القصة؟وفي سياق متصل تواصلتصوير مشاهدها في أحد أعمالها السينمائية، فيلم ""، الذي يجمعها بالفنانين، و، ويشارك في بطولته مريم الجندي، وحاتم صلاح وآخرون، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومقرر طرحه في صالات السينما خلال الأسابيع المقبلة.

وتنتظر ياسمين رئيس إطلاق فيلم "الفستان الأبيض" في صالات السينما يوم 20 نوفمبر الجاري، وذلك بعد عرضه العالمي الأول في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، لبنى ونس، أروى جودة، إنجي أبو السعود وميمي جمال.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».