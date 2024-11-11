شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الحالة الصحية للفنان محيى إسماعيل ويخرج من المستشفى.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسنت الحالة الصحية للفنان محيى إسماعيل بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث طمأن المخرج أشرف فايق إبن شقيقه الجمهور من خلال منشور على "فيس بوك" قائلاً: "عمي محيى إسماعيل بخير والحمد لله، وشكرا لكل من حضر أو اتصل أو حتى حاول الاتصال للاطمئنان، وسوف نخرج من المستشفى غداً بعد عمل بعض الفحوصات والأشعات".





جدير بالذكر أن القيصر محيي إسماعيل كان قد احتفل بعيد ميلاده بمقر نادي نقابة المهن التمثيلية بحضور النقيب أشرف زكي، وعدد كبير من أعضاء النقابة عقب الاجتماع الذي دعا إليه النقيب أعضاء الجمعية العمومية .

جدير بالذكر أنه كان قد أكد المخرج أشرف فايق ابن شقيق الفنان محي اسماعيل لـ"الخليج 365" أنه تعرض لوعكة صحية نتيجة لغبطة في الأكل وبرد شديد في المعدة عقب احتفاله بعيد ميلاده بنادي النقابة بحضور النقيب الفنان الدكتور أشرف زكي.

الفنان محيي إسماعيل مواليد مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، نشأ في أسرة مصرية بسيطة، والده كان أحد كبار رجال التربية والتعليم بالمحافظة ويحمل شهادة العالمية مع إجازة التدريس بينما والدته كانت ابنة عمدة القرية، لديه من الأشقاء خمس صبيان وثلاثة بنات، درس في قسم الفلسفة بكلية الآداب.

كما التحق بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل لفترة في المسرح القومي، وقدم العديد من المسرحيات، منها: (الليلة السوداء، سليمان الحلبي، دائرة الطباشير القوقازية)، وعندما مثل في السينما، كان منجذبًا لأدوار الشخصيات التي تمر بمشاكل نفسية، فركز طاقته على تجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصا في هذه الأدوار الصعبة بل المُركبة حتى أطلق عليه لقب رائد السايكودراما في مصر.

وتم تكريمه في العديد من المحافل الدولية وأبرزها جائزة مهرجان طشقند السينمائي الدولي عن دوره بفيلم (الإخوة الأعداء)، من أفلامه: (الرصاصة لا تزال في جيبي، خلي بالك من زوزو، الطائرة المفقودة، الإخوة الأعداء، وراء الشمس، الأقمر، دموع الشيطان، إعدام طالب ثانوي)، يهوى القراءة والتأليف وصدر له رواية (المخبول) التي حققت انتشارا واسعا وتم ترجمتها لأكثر من لغة ولاقت اهتماما من شخصيات بارزة مثل العالم أحمد زويل الذي أثنى عليها وقال: "إنها رواية تستحق الاهتمام".