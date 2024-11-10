وفاة الممثل حمدي الرملي بعد صراع مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - أعلن إيهاب الرملي، وفاة الممثل المصري حمدي الرملي وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي بعد صراع طويل مع المرض.

وعلق الرملي قائلاً :"البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى خالي حمدي الرملي، أرجو الدعاء له بالمغفرة وقراءة الفاتحة.

وكان الرملي قد نقل إلى المستشفى مؤخراً بعد تعرضه لأزمة صحية.

الجدير بالذكر، أن حمدي الرملي ممثل مصري، ولد في 27 مارس/ أذار من عام 1960، شارك في العديد من الأعمال السينمائية و التليفزيونية و المسرحية، كان آخرها مسلسل "فراولة"، الذي خاض به السباق الرمضاني 2024.



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