مشاكل صحية تُبعد الملكة كاميلا عن ارتباطاتها الملكية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن قصر باكنغهام أنّ الملكة كاميلا ستنسحب من ارتباطاتها هذا الأسبوع بعد إصابتها بعدوى في الصدر.

وستتدخل دوقة غلوستر نيابة عن كاميلا لحضور الافتتاح السنوي لحفل الذكرى في كنيسة وستمنستر يوم الخميس. كما انسحبت من حفل استقبال في قصر باكنغهام للرياضيين الأولمبيين والبارالمبيين، والذي سيستضيفه الملك تشارلز في نفس المساء.

وقال أحد كبار مساعدي القصر إن الملكة تستريح حاليًا في المنزل بموجب أوامر الطبيب، لكنها تأمل في التعافي في الوقت المناسب لحضور فعاليات الذكرى في نهاية هذا الأسبوع. سيحضر أفراد العائلة المالكة يوم السبت مهرجان الذكرى في قاعة ألبرت الملكية لإحياء ذكرى الأرواح التي فقدت في الصراع والاحتفال بخدمة القوات المسلحة.

ويوم الأحد، سيقود الملك حفل التكريم في النصب التذكاري في لندن، حيث من المتوقع عادة أن تحضره الملكة وكبار أفراد العائلة المالكة بما في ذلك أمير وأميرة ويلز. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن مرضها أو علاجها لكنها ستبقى تحت إشراف الأطباء.

وقال متحدث باسم قصر باكنغهام: “جلالة الملكة مريضة حاليًا بسبب عدوى في الصدر، وقد نصحها أطباؤها بفترة راحة قصيرة. مع الأسف الشديد، اضطرت صاحبة الجلالة إلى الانسحاب من ارتباطاتها لهذا الأسبوع لكنها تأمل بشدة أن تتعافى في الوقت المناسب لحضور فعاليات الذكرى في نهاية هذا الأسبوع كالمعتاد، وهي تعتذر لجميع أولئك الذين قد يشعرون بالإزعاج أو خيبة الأمل نتيجة لذلك.

وكانت الملكة، 77 عامًا، في قلب الارتباطات الملكية لعدة أشهر، بعد أن دخل الملك المستشفى لأول مرة بسبب تضخم البروستاتا في كانون الثاني/يناير ثم تم تشخيص إصابته بالسرطان بعد بضعة أسابيع. وأخذ تشارلز (75 عاماً) إجازة من أداء الواجبات الملكية العامة، على الرغم من عودته في نيسان/أبريل بينما كان لا يزال يخضع لمرضى أسبوعي.