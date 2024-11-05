ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة أميرة فراج عن كواليس تعارفهما وكيف نشأت قصة الحب بينهما.

وقال أحمد خلال حلول الثنائي ضيفاً على برنامج "صاحبة السعادة" مع الممثلة إسعاد يونس : "أنا قابلتها في الأوبرا، كانت بتغني في كورال الأطفال " وتابعت هي: "كنت في فرقة المايسترو سليم سحاب وعمري 17 سنة، واتقابلنا في بروفات حفلة مجمعة بمناسبة احتفالات أكتوبر، أنا كنت في الكورال وهو بيعزف مع الأوركسترا وكل شوية يبصلي. بعد تالت يوم طلع ورايا برا البروفة، وقلت كفاية مطاردة 3 مرات وصعب عليا جدا، وعزمني على باليه كسارة البندق".

أما عن سبب توقفها عن الغناء لفترة قالت: "اتخطبنا 4 سنين وبعدها اتجوزنا وخلفت عمر علطول، وأمي توفت قبل ما تعرف إني حامل، ومكانش في دماغي حاجة غير إني أربي الولد، وعمر خد كل وقتي فوقفت غنا واشتغلت بشاهدتي آداب إعلام مراسلة، ولما بقى عندي وقت رجعت أغني"

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي وزوجته أميرة فراج يتحدثان عن قصة حبهما.. هكذا تعرفا ووقعا في الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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