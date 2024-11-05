مهرجان البحرين السينمائي ينطلق بدعم المواهب الشابة وتكريم ممثلين خليجيين

ميرنا وليد - بيروت - إفتتح مهرجان البحرين السينمائي دورته الرابعة يوم الأحد، مركّزًا على الأفلام القصيرة ودعم المواهب الشابة محلياً وخليجياً، ويستمر المهرجان حتى 7 تشرين الثاني، ويعرض 89 فيلمًا ضمن 5 مسابقات تشمل الأفلام الروائية القصيرة، الأفلام الوثائقية القصيرة، أفلام الطلبة، أفلام التحريك، والأفلام البحرينية.



شهد الإفتتاح تكريم الممثلتين البحرينيتين مريم زيمان وفاطمة عبد الرحيم، إضافة إلى الممثل الكويتي محمد المنصور، وأكد وزير الإعلام البحريني رمزان بن عبد الله النعيمي على دور السينما في الثقافة البحرينية، مشيرًا إلى شغف البحرينيين بهذا الفن منذ تجربة الراحل محمود الساعاتي عام 1922.