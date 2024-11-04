بالصور- لقاء الخميسي تتألق بإطلالتها و جمالها سيسحركم

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة المصرية لقاء الخميسي في أخر إطلالة لها على متابعيها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها مرتديةً كروب توب ضيق بتصميم مميز، مع تنورة واسعة باللون البيض المزينة بحبات الكريستال الصغيرة، و ربطت شعرها إلى الإعلى على شكل كعكة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، إحتفلت الفنانة المصرية لقاء الخميسي، بعيد زواجها من حارس المرمى محمد عبد المنصف، وذلك برسالة رومانسية.

وشاركت لقاء متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، صورة تجمعها بزوجها، وأرفقتها بتعليق وجهت فيه له رسالة رومانسية، إذ تمنت أن يبقيا معاً طول العمر.

وكتبت لقاء في تعليقها على الصورة: "ذات مرة، منذ 20 عاماً، أصبحتُ لكَ وأصبحتَ لي، وسنبقى معاً خلال أوقات الدموع والضحك، لأن هذا ما يسمونه... السعادة الأبدية".

وتفاعل متابعو لقاء الخميسي مع منشورها، وتمنوا لها ولزوجها السعادة في حياتهما الزوجية.

