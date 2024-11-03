مايكل أوين يشارك كضيف شرف في "الحريفة 2"

ميرنا وليد - بيروت - استحوذ نجم كرة القدم الإنجليزي مايكل أوين، لاعب ليفربول وريال مدريد السابق، على الأضواء خلال تواجده في منطقة أهرامات الجيزة، حيث يستعد للمشاركة كضيف شرف في فيلم "الحريفة 2".



حمل الفيلم عنوان "الريمونتادا" ومن المقرر عرضه في دور السينما في بداية عام 2025، وتستكمل أحداث الجزء الثاني من "الحريفة 2" قصة الفريق الذي يسعى لتحقيق حلم الوصول إلى العالمية.

يُظهر البرومو الدعائي دخول فريق "الحريفة" الجامعة للمرة الأولى، مما يثير إعجابهم، ويضطرهم لتغيير أسمائهم بما يتناسب مع هذا العالم الجديد.

الفيلم من بطولة نور النبوي وكزبرة وأحمد غزي وعبدالرحمن محمد وسليم الترك وخالد الذهبي، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.