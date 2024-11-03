أميرة أديب ترد بإنفعال على متابع انتقد أنفها

ميرنا وليد - بيروت - ردّت الفنانة المصرية أميرة أديب على سؤال وججه لها أحد متابعيها على السوشال ميديا انتقد فيه شكل أنفها حيث سأل تحديداً: "مفكرتيش تعملي عملية تجميل في مناخيرك؟".



فأجابت أديب: "عمري ما هعملها، مع إن الموضوع سهل أوي، ممكن أحط فيلر وكلكم ترتاحوا وببلاش كمان، ومش عايزة أي حد يكون عنده نفس مناخيري المصرية العربية العادية الطبيعية يلاقيني غيرتها؛ فيقول إنها وحشة ويغيره، اللي عايز يغير هو حر.. الناس بتقعد تتنمر على حاجة وأول ما حد يغير يشتموه عشان غيّر خلقة ربنا.. أنتم مجانين".