فوز الفيلم اللبناني "مشقلب" بجائزة "سينما من أجل الإنسانية" في ختام مهرجان الجونة السينمائي

ميرنا وليد - بيروت - فاز الفيلم اللبناني "مشقلب" بجائزة "سينما من أجل الإنسانية" في ختام الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، حيث استعرض الفيلم تأثير الأزمات اللبنانية على الشباب، وتضمن المهرجان، الذي استمر تسعة أيام، 55 فيلماً روائياً ووثائقياً و16 فيلماً قصيراً من 40 دولة، مع عرض 6 أفلام عالمياً لأول مرة ومشاركة بارزة للنساء، حيث مثلت المخرجات 44% من الأفلام المعروضة.
كما شاركت شخصيات سينمائية بارزة مثل نانديتا داس، إليان الراهب، ومنة شلبي في لجان التحكيم، إلى جانب العديد من الممثلين وورش العمل المتخصصة.
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