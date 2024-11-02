فاتن موسى تصحح المعلومة المنتشرة حول عمر مصطفى فهمي.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - صححت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى المعلومات الخاطئة التي إنتشرت حول عمر طليقها الممثل المصري الراحل مصطفى فهمي عند وفاته، مؤكدة أنه ينبغي عليها نشر المعلومة الدقيقة.



وكتبت فاتن موسى عبر حسابها الخاص: "للمصداقية وإعطاء مصطفى رحمة الله عليه حقه هو كان يبلغ من العمر 77 عاما أتمها في أغسطس الماضي وليس 82، يرجى التعميم، رحمة الله عليه ورضوانه الفاتحة لروحه".

وقد نعت فاتن موسى مصطفى فهمي، بنشرها مجموعة من الصور عبر حسابها، وعلقت كاتبة: "مصطفى..لم أتخيل يوماً أن أواجه هذه اللحظة، ربما كنت دائماً أهرب منها، أهرب من لحظة الفراق الأبدي النهائي فسبحان من قهر عباده بالموت وإنا لله وإنا إليه راجعون.. يعَز عليّ رحيلك جداً أنت العاشق للحياة الرياضي الضحوك شاب القلب والروح..خانك المرض اللعبن برغم ثباتك وقوتك ورحلت باكراً جداً..كانت الحياة تليق بك لأن ليس لك مثيل..كنت ومازلت حبيبي الحقيقي والوحيد حب حياتي الذي لم تفارقني يوماً برغم كل شيء،، كل لحظة حلوة عشتها معك خالدة في قلبي وعقلي وذاكرتي..كل ما عشناه سوياً وتشاركناه سوياً على مدى سبع سنوات لم نفترق فيها ولا أحد يعلم ما بيننا غيرنا"، وتابعت الحديث برسالة مطولة.