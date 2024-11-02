فيديو – هكذا فاجأ محمد رمضان الجمهور في ختام مهرجان الجونة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان محمد رمضان حفل “أفتر بارتي”، على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

افتتح رمضان الحفل بأغنية “مافيا”، التي تفاعل معها الحاضرون، فيما أكد أن وجوده في مهرجان الجونة شرف عظيم.

وحرص محمد رمضان خلال الحفلة على تغيير الشكل الذي يظهر به على المسرح مرتين. مؤكدًا: “كل الأغاني اللي بقدمها نوع من التسلية والترفيه، وأهدي أغنية “التاج على راسي” إلى الجمهور.

وشهدت فترة إقامة المهرجان العديد من العروض الأولى لأفلام سينمائية من حول العالم، إلى جانب العديد من الفعاليات والندوات الخاصة.

كما شهد المهرجان تكريم الفنان محمود حميدة بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، احتفاءً بالأدوار التي برع في تقديمها في السينما والتلفزيون، إلى جانب الدور الذي يلعبه بعيداً عن أعين الكاميرات في تطوير السينما المصرية، سواء أكان ذلك عن طريق الإنتاج عبر شركة “البطريق للإنتاج الفني” التي أسسها في التسعينيات، أو عبر مجلة “الفن السابع” التي اهتم بإصدارها لعدة سنوات.