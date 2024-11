شاروخان في يوم ميلاده.. لماذا ابتعد عن أضواء هوليوود؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - يوافق يوم الثاني من نوفمبر علامة مميزة في التقويم السينمائي الهندي، فاليوم هو يوم ميلاد النجم الهندي شاروخان المُلقَّب بـ"ملك بوليوود"، حيث أكمل اليوم عامه الـ59.

خلال مسيرته السينمائية الممتدة لأكثر من 30 عاماً، أثرى شاروخان عالم بوليوود بالعديد من الأفلام التي كانت ولا تزال من علامات الثقافة والسينما الهندية، إلا أنه -على عكس الكثير من زملائه في الصناعة- لا يوجد له اعتمادات في عالم هوليوود، فما السبب في ذلك الابتعاد؟

سر ابتعاد شاروخان عن سينما هوليوود

وفقاً لموقع Indian Express، سُئل شاروخان، عن سبب عدم توجهه نحو هوليوود، وقال إنه سيتولى مشروعاً لا "يخيب" الاحترام الذي أغدقه عليه الجمهور الهندي.

وفي مقابلة مع مجلة Variety، وصف الممثل هوليوود بأنها "أعظم وأكبر سينما في العالم" من حيث انتشارها، وقال: "لا أريد أن أبدو مغروراً، لكن يجب أن يكون هذا الدور جديراً بالمكانة التي منحها لي الجمهور الهندي، لا ينبغي أن يخيب أملي، أبدو متقلباً جداً ومرحاً، لكنني أحترم تماماً وأدرك مقدار الإعجاب الذي أحظى به، وكيف يعشقني الناس، ينظر الناس إلى ما أفعله، لقد منحوني الكثير من الاحترام، لقد منحوني وعائلتي كل ما لدي، الناس من الهند وجميع أنحاء العالم، الهنود والأشخاص من شبه القارة الهندية".

وأضاف أنه يجب أن يحافظ على هذا الاحترام كلما لعب دوراً في أي فيلم، بما في ذلك هوليوود، التي لم تعرض عليه مثل هذا الدور، مضيفاً: "ليس لدي وكيل هناك، لم أبحث عنه أيضاً، لأكون صادقاً"، وأضاف أن حلمه هو أن يكون جزءاً من فيلم هندي يشاهده جمهور عالمي، بالطريقة التي يصل بها فيلم هوليوود إلى قطاع عريض من المشاهدين، حيث قال: "حلمي هو أن أتمكن من مشاهدة فيلم هندي واحد مع نوع الجمهور الذي يشاهد فيلم هوليوود الكبير، سواء كنت جزءاً منه كممثل، أو كرجل خفيف الظل، أو كمنتج، أو ككاتب، أو كمقدم، أريد فقط أن يتم قبول قصة هندية في جميع أنحاء العالم، وآمل أن أكون جزءاً صغيراً منها".

أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة تحتفي بميلاد شاروخان

شارك الحساب الرسمي لأكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة، المعنية بجوائز أوسكار، على إنستغرام، تهنئة لشاروخان بمناسبة يوم ميلاده، حيث شاركت مقطعاً من فيلم KABHI KHUSHI KABHIE GHAM لكاران جوهر، والذي جمع قطبي بوليوود أميتاب باتشان وشاروخان، بالإضافة لجايا باتشان، كاجول، هريثيك روشان، وكارينا كابور.

شاروخان مع ابنته سوهانا في فيلم سينمائي جديد

سينضم شاروخان لابنته سوهانا في فيلم الإثارة والحركة المرتقب بعنوان "الملك" King، الذي سيُمثل الظهور الأول لسوهانا خان على الشاشة الكبيرة بعد أدائها الرائع في فيلم "The Archies" والتعاون الأول لها مع والدها.

في فيلم "الملك"، يجسد شاروخان دور زعيم هائل متجذر بعمق في عالم الجريمة السفلي، كما أنه بمثابة مرشد لشخصية سوهانا خان، فهو يرشدها ويحميها، ويمنحها مهارات البقاء الحاسمة اللازمة للتنقل في محيطهم الخطير، يتم اختبار علاقتهما عندما يواجهان خصماً مشتركاً، يلعبه أبهيشيك باتشان.

أما عن المزيد من التفاصيل، فيتوقع جمهور شاروخان إعلاناً رسمياً بشأن الفيلم في يوم ميلاده، ومن المتوقع أن يكشف هذا الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول حبكة الفيلم والشخصيات ورؤى الإنتاج، مما يزيد من الإثارة بين الجماهير وعشاق الصناعة على حد سواء.

ووفقاً لتقارير صحيفة Times of India، من المقرر عرض الفيلم في دور العرض بحلول منتصف عام 2026.

