شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عيد وأحمد مالك ومحمد رياض وزوجته فى ختام مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

حضر عدد من الفنانين علي السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائى في دورته السابعة، منهم، المهندس نجيب ساويرس، والمهندس سميح ساويرس، عمر الشناوي، نبيل عيسي، محمد رياض وزوجته رانيا محمود ياسين، أحمد مجدي، أمير المصري، المنتج جمال العدل، شريف رمزي، خالد يوسف، هشام ماجد، جهاد حسام الدين، تامر حبيب، هشام نزيه، الاعلامي خالد ابو بكر، أمير عيد، حسام الحسيني.

وحضر كل من ميس حمدان، عمرو منسي وزوجته، ميساء مغربي، سيد رجب، إنجي علاء، الفنانة الشابة سمية الألفي، أنابيلا هلال، كما حضرت الفنان سلوى محمد علي مرتدية الشال الفلسطيني.

وشهد مهرجان الجونة السينمائي خلال فعالياته التي استمرت 9 أيام ندوات وورش عمل لكبار النجوم في تطوير صناعة السينما، ومن بين ندوات النجوم، أمينة خليل، كندة علوش، أسماء جلال، هدي المفتي، أحمد مالك، مايان السيد، المخرج تامر محسن، كما شهد المهرجان ندوة لورشة الكتابة بحضور تامر حبيب ومريم نعوم، وأحمد مراد.

وشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً إلى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما قُدمت 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، وصلت نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

وضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.



سميح ساويرس



أمير عيد في ختام مهرجان الجونة



نجيبساويرس في ختام مهرجان الجونة