عايدة رياض توضح حقيقة زواجها العرفي

ميرنا وليد - بيروت - أوضحت الممثلة المصرية عايدة رياض، موقفها بعد موجة الإنتقادات التي تعرّضت لها عقب تصريحاتها في برنامج تلفزيوني، إذ قالت إنها كانت متزوجة عرفياً لمدة عشر سنوات.

وقد أثار هذا التصريح جدلاً واسعاً، فاعترفت عايدة بأن قصة الزواج العرفي كانت مفبركة بناءً على اتفاق مع مقدم البرنامج، بهدف إثارة الجدل وجذب الانتباه، وأوضحت أنها لم تتزوج عرفياً كما قالت، لكنها وافقت على هذه القصة بناءً على طلب مقدم البرنامج، مؤكدة أنها أخطأت في قبول فبركة القصة من أجل تصدر "التريند". وأضافت أنها لم تتوقع أن يأخذ الموضوع هذا الحجم من الاهتمام، ما أدى إلى موجة من الانتقادات، وكانت تلك التصريحات خلال حوارها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس

يذكر أن عايدة رياض شاركت مؤخرًا في مسلسل "برغم القانون"، إلى جانب الممثلين إيمان العاصي، هاني عادل ومحمد القس، تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.