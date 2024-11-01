ميرنا وليد - بيروت - أوضحت الممثلة المصرية عايدة رياض، موقفها بعد موجة الإنتقادات التي تعرّضت لها عقب تصريحاتها في برنامج تلفزيوني، إذ قالت إنها كانت متزوجة عرفياً لمدة عشر سنوات.
وقد أثار هذا التصريح جدلاً واسعاً، فاعترفت عايدة بأن قصة الزواج العرفي كانت مفبركة بناءً على اتفاق مع مقدم البرنامج، بهدف إثارة الجدل وجذب الانتباه، وأوضحت أنها لم تتزوج عرفياً كما قالت، لكنها وافقت على هذه القصة بناءً على طلب مقدم البرنامج، مؤكدة أنها أخطأت في قبول فبركة القصة من أجل تصدر "التريند". وأضافت أنها لم تتوقع أن يأخذ الموضوع هذا الحجم من الاهتمام، ما أدى إلى موجة من الانتقادات، وكانت تلك التصريحات خلال حوارها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس
يذكر أن عايدة رياض شاركت مؤخرًا في مسلسل "برغم القانون"، إلى جانب الممثلين إيمان العاصي، هاني عادل ومحمد القس، تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.
كانت هذه تفاصيل خبر عايدة رياض توضح حقيقة زواجها العرفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.