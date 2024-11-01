رامي جمال يطرح “وجوده تعبني”.. ومفاجأة بانتظار محبيه مطلع العام الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان رامي جمال أحدث أغانيه بعنوان “وجوده تعبني” عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات الموسيقى.

الأغنية، من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، تتناول مشاعر الحزن والتحدي بكلمات معبرة، حيث يغني: “ربنا يبعد بينه وبيني.. يبعد عني ويبقى ناسيني، ده وجوده تعبني وعذبني.. ودموعي خلصت من عيني.”

كما كشف رامي جمال عن ألبومه المرتقب “مش لاقيكي”، المقرر طرحه في يناير 2025. وشارك عبر إنستغرام بوستر الألبوم مع تعليق يحمس الجمهور قائلاً: “معادنا في أول يوم في السنة مع ألبوم الشتاء عشان السنة تبدأ صح إن شاء الله.”

يُذكر أن رامي جمال قد أطلق مؤخراً أغنية “حالته صعبة”، وهي أيضاً من كلمات عمرو المصري، ولحن إسلام رفعت.