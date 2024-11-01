منشور مثير للجدل عن حب العائلة يشاركه شقيق أصالة ثم يحذفه.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار أنس نصري، شقيق الفنانة السورية أصالة، جدلاً واسعًا بعد نشره منشورًا عبر حسابه الخاص يتحدث فيه عن حب العائلة، ثم قام بحذفه لاحقًا. تزامن ذلك مع انتشار أخبار عن وجود مشاكل بين أصالة وشقيقتها ريم نصري.

في المنشور المحذوف، شارك أنس مجموعة صور عائلية وعلّق قائلاً: “اكتشفت أن مصدر الألم أن تلك الرقيقة الجميلة المتمردة تعاني من اضطراب الشخصية الحدّيّة، وهو اضطراب يجعل من الصعب على الشخص السيطرة على مشاعره وعلاقاته. كانت هذه المعرفة صادمة لي لكنها كانت تُفسّر كثيرًا من تصرفاتها. أحب عائلتي وأتمنى لها تجاوز هذا الألم الذي يحاصرها، ورغم أن الطريق صعب سأظل أتمسك بالأمل”.

يُذكر أن اضطراب الشخصية الحدّيّة هو حالة صحية عقلية تؤثر على الطريقة التي يشعر بها الشخص تجاه نفسه والآخرين، مما يجعل من الصعب أداء مهام الحياة اليومية. يتضمن هذا الاضطراب نمطًا من العلاقات الجياشة غير المستقرة، فضلاً عن الاندفاع والطريقة غير الصحية التي ينظر بها الشخص إلى نفسه.

لم تصدر أي تصريحات رسمية من أصالة أو ريم نصري حول هذا الموضوع حتى الآن.