محمد سعد يبدأ تصوير فيلمه الجديد " الدشاش "

ميرنا وليد - بيروت - بدأ الممثل المصري محمد سعد تصوير فيلمه الجديد " الدشاش"، حيث يعود سعد، بعد غياب دام خمس سنوات منذ آخر مشاركاته في فيلم "الكنز" عام 2019، والذي قدمه برؤية مختلفة تماماً عن أسلوبه المعتاد، يُعرف محمد سعد بنجاحاته الكبيرة في السينما عبر أعمال حطمت أرقام الإيرادات مثل "اللمبي"، "اللي بالي بالك"، "عوكل"، و"بوحة"، التي رسخت مكانته كأحد أبرز ممثلي جيله.



آخر أفلامم محمد سعد كان فيلم "الكنز"، فقد شارك في بطولته مع نجوم آخرين مثل محمد رمضان، هند صبري، وروبي، ومن إخراج شريف عرفة وتأليف عبد الرحيم كمال، وتدور أحداثه حول "حسن بشر" الذي يعود إلى منزل العائلة في الأقصر بعد دراسة علوم المصريات في أوروبا، ليكتشف وصية وكنوزاً من والده، وبرديات تعود لعصر الملكة حتشبسوت، ما يدفعه للبحث عن الروابط الخفية بين هذه الكنوز.