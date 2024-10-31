آرمي هامر يعود للتمثيل بفيلم جديد بعد ثلاث سنوات من الجدل والإتهامات

ميرنا وليد - بيروت - أعلن النجم العالمي آرمي هامر عن عودته إلى التمثيل بعد غياب دام ثلاث سنوات بسبب اتهامات بالإعتداء الجنسي، سيشارك هامر في فيلم جديد بعنوان "Frontier Crucible" إلى جانب الممثل توماس جين، المعروف بدوره في فيلم "The Predator"، من المتوقع أن يبدأ التصوير الشهر المقبل، حيث شارك هامر صورة عبر حسابه على إنستغرام وكتب معلقاً: "العودة إلى السرج".



وكان اسم هامر قد تصدر عناوين الأخبار في السنوات الماضية بسبب الأزمات الشخصية التي مر بها، بدءاً من الإتهامات بالإعتداء الجنسي التي وجهت إليه في عام 2021، حيث زعم عدد من النساء تعرضهن لسوء سلوك جنسي من جانبه، وهو ما نفاه هامر بشدة. كما أثار الجدل في مقابلة مع الإعلامي بيرس مورجان عندما تحدث عن الادعاءات التي وُصفت بأنه "من آكلي لحوم البشر"، عقب انتشار رسائل خاصة منسوبة إليه تكشف عن رغبات جنسية غير تقليدية، ومؤخراً، واجه هامر صعوبات مالية اضطرته إلى بيع سيارته المفضلة لتقليل تكاليف البنزين، حيث ذكر أنه أنفق ما يقارب 400 إلى 500 دولار على الوقود منذ عودته إلى لوس أنجلوس، دون تحديد ماركة السيارة أو طرازها، مما يشير إلى إستهلاكها المرتفع للوقود.