  أمير يوسف من الجونة السينمائي لـ الخليج 365: فجر كل يوم قصته مستوحاة من أحداث تحيط بطفولة والدي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2024 11:57 صباحاً - "فجر كل يوم" هو أحد الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، والمستمرة حتى يوم 1 نوفمبر من الشهر المقبل، وحرصت "الخليج 365" على إجراء لقاء مع مخرج العمل أمير يوسف، والذي كشف لنا عن العديد من كواليس الفيلم، هذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية.

فكرة مستوحاة من قصة حقيقية

في بداية حديثه أوضح المخرج أمير يوسف، بأن قصة فيلمه "فجر كل يوم" مستوحاة من أحداث كانت حقيقية تحيط بطفولة والده وليست قصة منقولة، فعندما تقدم والده في المرحلة العمرية وجد هذا الأمر فرصة مناسبة له حتى يتعرف منه عن ذكريات طفولته، مكملاً " فرصة حلوة اتكلم معاه عن شكل البيت والمدينة ، لكي أقوم بتشكيل القصة من وجهة نظره هو، وفي النهاية كنت حاسس وشايف العالم بعينه" .

المدة المستغرقة لتحضير العمل

وقال المخرج أمير يوسف، إنه استغرق 6 أشهر للتحضير لهذا الفيلم ما بين الكتابة واختيار مواقع التصوير وما بين اختيار الممثلين ولغة الكاميرا المتمثلة في الألوان والإضاءة، مشيداً في حديثه بفريق عمل الفيلم بداية من المنتجة نورا الخطيب التي وصفها بـ " الرائعة"، والطفل سليم مصطفى معتبراً إياه صاحب موهبة فطرية غير عادية، كما أشاد أيضاً بالطفلة كليوبترا والتي تخوض أولى تجاربها في عالم التمثيل، هذا إلى جانب وجود عدد آخر منهم مروة الصاوي، وشذى محرم، لافتاً أن كل هؤلاء كانوا فريقاً رائعاً.

التصوير..السر وراء الأبيض والأسود

أما عن سبب تصوير مشاهد الفيلم بالأبيض والأسود، قال المخرج أمير يوسف، إن سبب ذلك هو شعوره بأن ذاكرة الجميع بالفطرة القديمة معلقة بالصور والأفلام والتي طغى عليها اللونان الأبيض والأسود، لذلك شعر بأن هذين اللونين متناسبان مع قصة الفيلم وأحداثه وأيضاً بساطة الماضي، وذلك على عكس السينما في الوقت الحالي التي بها العديد من الأدوات، لكن في الماضي كانت السينما أدواتها محدودة.

واستطرد قائلاً " شعرت بأن الأبيض والأسود نوع خاص من التعبير، ويليق بالمرحلة وحي مصر الجديدة والقاهرة في الخمسينيات"

اسم الفيلم

وبسؤال مخرج العمل أمير يوسف عن سبب اختياره لهذا الاسم للفيلم، فرد قائلاً، للإجابة على هذا السؤال دعونا نشير إلى أن بطل الفيلم وهو الطفل "نبيل" كان يستيقظ فجر كل يوم يبحث عن صديقته بهدف اللعب معها، وظلت هذه الذاكرة مع فجر كل يوم، لذلك رأى الجميع في نهاية الفيلم أن هذا الطفل يستيقظ الفجر رغم أن صديقته لم تتواجد في شقتها ، ولكن لديه أمل في أن تكون موجودة بالداخل، كما أن " الفجر" تعبير عن حالة رومانسية وهذا الوقت تحديداً يأخذ صاحبه في حالة من السرحان ليتذكر كل اللحظات الجميلة والحلوة.

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كيف كان التعامل مع أطفال الفيلم؟

وبما أن بطلي الفيلم من الأطفال وهما سليم وكليوباترا، إلا أن المخرج أمير يوسف وصف تجربته معهم بـ " الأحلي"، لافتاً إلى أنه كان حريصاً قبل بدء تصوير مشاهد الفيلم أن يكونا في حالة من الإنبساط والسعادة ، حتى لا يشعرا بانهما ذاهبون إلى موقع تصوير حقيقي لذلك أعطاهما حرية كاملة للتعرف على بعضهما البعض، وفي نفس الوقت كان صبوراً عليهما في تصوير المشاهد من خلال اعطائهما الوقت الكافي، مضيفا" مكنتش بتعامل معاهم بطريقة التعامل مع الممثل الكبير بديهم وقت كبير علشان يكونوا مبسوطين".

أما عن الطريقة التي تعرف من خلالها على الطفلة كليوباترا باعتبارها حديثة في عالم التمثيل على عكس سليم الذي له تجارب عديدة، أوضح أمير يوسف بانه تعرف عليها بالصدفة في الوقت الذي كان يبحث فيه عن طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات ولكن لم يجد طفلة بها نفس المواصفات المطلوبة للدور، إلى أن تواصل مع صديقته والتي أخبرته بأنها تعرف طفلة تدعى "كليوباترا" وهي جيدة للغاية، وبالفعل عندما التقى بها وجدها رائعة ووافق على ضمها لفريق عمل الفيلم.

وتابع " حسيت أن عندها روح الإحساس بالشخصية، ولديها تلقائية كبيرة مش واخدة التمثيل عبء عليها".

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تجارب اخراجية سابقة

ومع نهاية حديثه مع " الخليج 365"، قال المخرج أمير يوسف إن فيلم "فجر كل يوم" هو التجربة الثالثة له في عالم الأفلام القصيرة، حيث سبقه تجربتان الأولى كانت عام 2020 بـ باللغتين الإنجليزية والأسبانية ،والثانية في عام 2023 باللغتين الإنجليزية والعربية، وذلك عكس "فجر كل يوم" الذي كان الفيلم الوحيد بلغة واحدة وهي العربية.

وأشار إلى أنه خلال الفترة القادمة يستعد لخوض تجربة سينمائية جديدة، عبارة عن أول فيلم روائي طويل وسيكون من تأليفه.

وبسؤاله هل سيستمر في تأليف قصص الأفلام التي يخرجها، فرد قائلاً " ليس شرطاً أن أكتب وأقوم بالإخراج في تجاربي، ولكن موضوع الكتابة معي منذ زمن وهذا يساعدني أكثر في توصيل الفكرة ".

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