7 من كل 10 أطفال يعانون من مشاكل في الهضم: كيف يمكن لحليب الماعز من كابريتا® أن يكون الحل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2024 01:24 مساءً - من أكثر الأمور التي تقلق الأمهات هو رؤية أطفالهن يعانون من آلام في البطن أو مشاكل هضمية. وأظهرت الدراسات أن 7 من كل 10 أطفال قد يتعرضون لأعراض مثل الانتفاخ والغازات والمغص، مما يجعل الأمهات في رحلة البحث عن الحل المناسب لتخفيف هذا الانزعاج دون التأثير على التغذية الصحية للطفل.

تركيبة الحليب أو نوع الحليب المستخدم غالبًا ما يكون سببًا رئيسيًا لهذه المشاكل. مؤخرًا، زاد الاعتماد على حليب الماعز، مثل حليب كابريتا ®، كأفضل خيار بعد حليب الأم للأطفال الذين يعانون من حساسية أو مشاكل في الجهاز الهضمي. ومع ذلك، يبقى حليب الأم هو الخيار الأمثل والأفضل للطفل دائمًا.

لماذا يعاني الأطفال من مشاكل في الجهاز الهضمي؟

جهاز الهضم لدى الأطفال لا يزال في مرحلة التطور، وبالتالي يكون عرضة لهذه المشاكل. أظهرت الدراسات أن الأسباب الرئيسية تشمل:

الجهاز الهضمي لا يزال غير مكتمل : يُولد الأطفال بأجهزة هضمية غير مكتملة، مما يعني أن الإنزيمات اللازمة لهضم بعض الأطعمة لم تتطور بالكامل بعد.

: يُولد الأطفال بأجهزة هضمية غير مكتملة، مما يعني أن الإنزيمات اللازمة لهضم بعض الأطعمة لم تتطور بالكامل بعد. نوع البروتين في الحليب: البروتين الموجود في تركيبات الحليب، وخاصة حليب الأبقار، قد يكون صعب الهضم، مما يسبب الغازات والانتفاخ.

البروتين الموجود في تركيبات الحليب، وخاصة حليب الأبقار، قد يكون صعب الهضم، مما يسبب الغازات والانتفاخ. حساسية تجاه البروتينات:بعض الأطفال يكون لديهم حساسية من بروتين حليب الأبقار.

لماذا حليب الماعز؟

أصبح حليب الماعز للأطفال حلاً شائعاً لمشاكل الجهاز الهضمي لدى الأطفال بسبب سهولة هضمه مقارنة بحليب الأبقار. فهو يتميز بما يلي:

بروتينات سهلة الهضم:

تتكون البروتينات في حليب الماعز من جزيئات أصغر تتشكل في صورة خثارة ناعمة في المعدة، مما يقلل من مشاكل عسر الهضم.

مستويات أقل من البروتينات المسببة للحساسية:

يحتوي حليب الماعز على كميات أقل من البروتينات المسببة للحساسية، مثل ألفا-S1 كازين الموجودة في حليب الأبقار، مما يقلل من احتمال تهيج الجهاز الهضمي.

دعم لصحة الجهاز الهضمي:

يُوصى به للأطفال الذين يعانون من مشاكل مثل الغازات والمغص بفضل سهولة هضمه وانخفاض احتمالية التسبب في الحساسية. حيث يحتوي على البريبيوتك التي تساعد عن نمو البكتريا النافعة بالجهاز الهضمي وتقوية الجهاز المناعي للطفل.

تجربة أم مع حليب الماعز من كابريتا®:

تشارك شيخة الكتبي من الإمارات تجربتها الإيجابية مع حليب كابريتا ® قائلة:

"تجربتي ويا زايد كانت جدا رائعة مع كابريتا! وبالنسبة لي فاقت التوقعات خصوصا ان زايد يتعبني في موضوع الأكل وكنت وايد احاتي صحته والفيتامينات اللي يحصل عليها.

طبعا لأني اعرف ان حليب كابريتا ® مصنوع من حليب الماعز فحبيت اني اقدمه لزايد لاني وايد قريت عن فوائد حليب الماعز وإنه خفيف على المعدة."

توضح شهادة شيخة الكتبي كيف أن حليب كابريتا® ساعد طفلها زايد من خلال التخفيف من مشاكل الهضم، مما جعله أكثر راحة وصحة.

لماذا كابريتا؟

يُعد حليب كابريتا® من أفضل الخيارات المتاحة للأمهات اللواتي يبحثن عن تركيبة حليب تقلل من مشاكل الجهاز الهضمي عند الاطفال.

هضم مريح:

تعتمد تركيبته على بروتينات تتشكل في صورة خثارة ناعمة، مما يسهل الهضم ويقلل من احتمالات الإصابة بالغازات أو الانتفاخ.

البريبايوتكس الطبيعية:

تحتوي على مواد بريبايوتك تشجع على نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي.

دهون OPO عالية الجودة:

غني بدهون OPO الطبيعية المشابهة لحليب الأم، التي تساعد على تحسين الهضم وتخفيف الإمساك.

غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية:

يحتوي على العناصر الغذائية الضرورية مثل فيتامين D والكالسيوم والحديد، التي تضمن نمواً صحياً للطفل مع تقليل مشاكل الهضم.

الحل لتغذية مريحة ولطيفة لطفلك

تشير الدراسات إلى أن 7 من كل 10 أطفال يعانون من مشاكل في الهضم، ولهذا تبحث الأمهات عن حلول مريحة لأطفالهن. يقدم حليب كابريتا® المصنوع من حليب الماعز بديلاً مناسبًا ولطيفًا لمعدة الأطفال، بفضل تركيبته التي تسهّل الهضم وتساعد على التخلص من المشاكل الهضمية الشائعة. إذا كنتِ تبحثين عن حليب لطيف ومغذي لطفلك، قد يكون حليب الماعز من كابريتا® هو الحل.