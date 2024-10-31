قبل عرضه بأيام.. شاهدوا الإعلان الرسمي لفيلم الهوى سلطان 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2024 01:24 مساءً - بالتزامن مع اقتراب موعد عرض فيلم "الهوى سلطان" تم طرح البرومو الدعائي الخاص بالعمل عبر موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وكشف المقطع المتداول عن قصة حب مميزة ستجمع منة شلبي بـ أحمد داوود خلال الأحداث.

البرومو الرسمي للهوى سلطان

وكان لافتاً للانتباه وجود عدد كبير من النجوم الذين يقدمون أدواراً ثانوية بجانب الأبطال، لكنها مؤثرة في الأحداث لعل أبرزهم سوسن بدر التي تؤدي دور أم منة شلبي وجيهان الشماشرجي التي تلعب دور صديقتها وستساعدها حتى تغير من ستايل الملابس حتى تواكب صيحات الموضة.

تفاعل رواد السوشيال ميديا، وأبدى عدد كبير منهم حماسهم لمشاهدة العمل في دور السينما، خاصة وأنه ينتمي لفئة الأفلام الرومانسية المميزة.

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خلال الأيام الماضية تم طرح الأغنية الدعائية لفيلم الهوى سلطان بصوت بهاء سلطان وجاءت بعنوان "أنا من غيرك"، وهي من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، والتوزيع الموسيقى لـ نادر حمدي، والفيديو كليب الخاص بالأغنية من إخراج هبة يسري.

فيلم "الهوى سلطان"

يُذكر أن فيلم "الهوى سلطان" من الأعمال السينمائية المنتظر عرضها في دور السينما يوم 6 نوفمبر المقبل، ويُشارك ببطولة الفيلم عدد من الفنانين، ومن أبرزهم منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، ويأتي الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري.

وكان الفنان أحمد داود قد شارك جمهوره ومتابعيه، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ملصقات دعائية للفيلم، والتي ظهر فيها برفقة عدد من أبطال الفيلم، ومنهم الفنانة منة شلبي، جيهان الشماشرجي، أحمد خالد صالح، ومن خلال التعليق الذي أرفقه "داود" على ملصقات العمل، طرح تساؤلاً حول موضوع الفيلم، قائلاً: "بتفكر بعقلك ولّا بقلبك، وإيه المشكلة لو فكرت بالاتنين".