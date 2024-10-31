 ملك بدوي من الجونة السينمائي لـ الخليج 365: فيلم دراكو رع فكرته مصرية أصلية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2024 11:57 صباحاً - عدد كبير من النجمات حرصن على التواجد في الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي لهذا العام 2024 لحضور فعالياته والمشاركة في الندوات التي تقام على هامش تلك الدورة، منهم الفنانة ملك بدوي ، حيث أجرت "الخليج 365" مقابلة معها للتعرف على جديدها في عالم السينما والدراما ، وأيضاً معرفة كواليس أغنيتها الجديدة ، فإلى نص الحوار:

أعمال سينمائية جديدة

في البداية أوضحت الفنانة ملك بدوي أن سبب مشاركتها في فيلم "دراكو رع" هو أن فكرته أصلية "أورجينال" ، وليس مأخوذة من أعمال فنية من الخارج، ففكرته مصرية ولم يتطرق لها أحد من قبل، مكملة " فكرة الفانتازيا مش بنعملها أوي في مصر وده عجبني جداً".

أما عن دورها بالعمل، فأشارت إلى أنها سوف تظهر بشخصيتين، وهذا الأمر تقوم به للمرة الأولى في فيلم تشارك به، ولكن في النهاية وجدت أن تقمصها شخصيتين شيء مسلٍ وممتع بالنسبة لها.

وبما أن الفيلم تدور أحداثه في إطار من الفانتازيا في العصر الفرعوني ، وجهنا سؤالاً لـ " ملك" وهو هل لديها إيمان بفكرة لعنة الفراعنة" فردت وهي تضحك بكل صراحة لا أؤمن بها، لأنني أشعر أن الأشياء التي نسمع عنها حول هذه اللعنة، ليست سوى قصص، وفي النهاية كل هذه الأمور علمها عند الله عز وجل".

كما تشارك ملك بدوي أيضاً في فيلم آخر بعنوان "موسم حصاد الكاكا" بمشاركة الممثل الإسباني إنريكي أرسي الذي يخوض أولى تجاربه في عالم السينما المصرية ، وهنا تحدثت ملك عن دورها بهذا الفيلم بجملة مقتضبة "دوري في الفيلم ده يبدو كيوت".

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كواليس أغنيتها الجديدة "مش جاية"

"مش جاية" هى أحدث الأغاني المصورة التي طرحتها مؤخراً النجمة الشابة ملك بدوي وعن كواليس خروجها للنور، قالت إنها هي صاحبة فكرة تصوير أغنيتها في إسبانيا، خاصة وأنها تواصلت مع أكثر من شخص في مجال إنتاج الأغاني ولكن كان يعرض عليها مبالغ مالية كبير ة"أرقام غريبة"، منوهة أثناء تحدثها مع مخرج صديق لها بالصدفة تعرفت منه بأن لديه "فيزا" فعرضت عليه فكرة السفر. فوافق على الفور، وهناك كان لديها صديق آخر ألماني ولكنه يعيش في إسبانيا ويعمل مصور، فطلبت منه أن يساعدها في الأغنية فوافق هو الآخر .

وإذا ما خيرت ما بين التمثيل أو الغناء أيهما سوف تختار، فردت ملك بدوي قائلة إنها في الأساس ممثلة، ولكن خطوة الغناء تقوم بها وهي تشعر بسعادة

وتابعت " أنا كده كده ممثلة، ولكن الغناء أنا بعمله ومبسوطة به ، ومتعرفش الخير جايلك منين".



مشاركة درامية في موسم دراما رمضان 2025

وكشفت ملك بدوي في حديثها مع " الخليج 365" أنها سوف تخوض موسم دراما رمضان المقبل 2025 بمسلسل يحمل اسم " تلغراف" مع الفنان أحمد فهمي، وأمير نور الدين، معربة عن سعادتها بالدور الذي سوف تظهر به، وبتفاصيل شخصيتها بداية من ملابسها واحساسها ، خاصة وانها سوف تدخل في علاقة رومانسية تجمعها بـ أحمد فهمي ولكن تحدث تغيرات تعكر صفو هذه العلاقة.

واستطردت ملك بدوي قائلة " أن مبسوطة بتفاصيل الشخصية بصراحة من أول لبسها واحساسها، المفروض أنا وأحمد فهمي نحب بعض وفجأة بيحصل تغيرات".

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دور مستقبلي

ومن بين الادوار التي تحلم النجمة الشابة ملك بدوي بتقديمها هي دور الفتاة الشعبية، منوهة على أن الفنانة المفضلة لديها في هذه النوعية من الأدوار هي النجمة نبيلة عبيد وفي حال ما اذا عرض عليها المشاركة أو تقديم شخصية فتاة شعبية سوف تعود لها لأخذ مشورتها، مضيفة " أكيد هارجعلها ليها أعمال تحفة زي الراقصة والطبال"

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