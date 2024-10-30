“أصدقاء لأجل أولادنا”.. حلا شيحة تتحدث للمرة الأولى عن علاقتها بطليقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلت الفنانة حلا شيحة ضيفة على برننامج “عرب وود” خلال تواجدها بمهرجان الجونة لحضور العرض الخاص للنسخة المرممة من فيلمها الشهير “السلم والثعبان” حيث تحدثت للمرة الأولى عن علاقتها بطليقها الكندي الجنسية والد أبنائها الأربعة، كاشفة عن حقيقة وجود خلافات بينهما.

قالت حلا: “أولادي الآن في كندا مع أبوهم وأنا هنا، بنتواصل كل يوم بالتلفون ونشوف بعض كل يوم فيس تايم وبسمع أخبار كل واحد لوحده وطلباته لوحده”.

أضافت: “أنا ووالدهم أصدقاء جدًا وعمرنا ما هنقدر ننفصل أبدًا، لأن هو أبو ولادي الأربعة، وإحنا بنحب ولادنا وولادنا بيحبونا”.

يذكر أن حلا شيحة حضرت مؤخرا ندوة في مهرجان الجونة السينمائي، على هامش عرض النسخة المرممة من فيلم “السلم والثعبان”، بعد مرور 23 سنة على عرضه الأول، بحضور المخرج طارق العريان، والسيناريست والمنتج محمد حفظي، والموسيقار هشام نزيه.

وكانت حلا قد أكدت قبل انطلاق المهرجان سعادتها بهذا الاحتفاء بالفيلم، وكتبت عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “عرض فيلم السلم والثعبان بنسخة جديدة وإقامة ندوة خاصة بالفيلم في مهرجان الجونة، فرحانة جدًا لأنه فيلم أثر في ناس كتير ومن أعمالي في السينما المهمة ودور علم عند الجمهور وساب جواه مواقف عايشة معاه لحد دلوقتي، شكراً لكل اللي فكر في إعادة عرضه، الفكرة دي هي بجد أحلى حاجة السنة دي 2024”.