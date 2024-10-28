نيللي كريم: بكيت في مسلسل بنت اسمها ذات لهذا السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - استرجعت النجمة نيللي كريم ذكريات كواليس بعض من أعمالها الدرامية والتي سببت لها نوع من أنواع الإجهاد وأيضاً إحداث تأثير سلبي بداخلها، وذلك بسبب الأدوار التي تقمصتها خلال إحداث هذه المسلسلات، وذلك من خلال الجلسة الحوارية التي أُقيمت صباح اليوم ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الذي ترصده "الخليج 365".

تأثير مسلسل بنت اسمها ذات على نيللي كريم

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قالت الفنانة نيللي كريم خلال حضورها للندوة النقاشية التي جاءت بعنوان "علاقة الدراما بالمجتمع والجمهور" المنعقدة على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، إن مسلسل "بنت اسمها ذات" رغم كونه من أنجح أعمالها الدرامية، إلا أنه جعلها تدخل في حالة نفسية سيئة،موضحة أن سبب ذلك هو قيامها بإحداث العديد من التغيرات مثل إضافة أشياء إلى ملابس شخصيتها بالعمل جعلتها تظهر بوزن زائد، هذا الأمر جعلها تبكي بصورة شديدة والسينما عندما رأت نفسها في المرايا. وتابعت: "لمحت نفسي في مراية بلوكيشن التصوير، قولت يانهار أسود ورجعت أعيط في الغرفة".

وأردفت حديثها قائلة أنها في هذا اليوم قررت عدم استكمال تصوير مشاهدها بالمسلسل، وذهبت إلى منزلها حتى تطمئن على رشاقتها ووزنها المثالي مضيفة أنها ارتدت بنطال من ملابسها حتى تعود لنفسها.

وأشارت "نيللي" في حديثها، أنها تحتاج إلى قرابة شهر على الأقل للخروج من أي شخصية تتقمصها، سواء بالسفر إلى الأماكن التي يتواجد بها بحار، إضافةً إلى التخلص من ملابس واكسسوارات الشخصيات التي قدمتها.

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تأثير أعمال نيللي كريم الدرامية على المجتمع

أشارت نيللي كريم أن لديها العديد من الأعمال الدرامية التي أحدثت تأثير كبير على المجتمع، مثل مسلسل "سجن النسا" الذي حقق وقت عرضه نجاحاً كبيراً، لافتة إلى أنه عقب نهاية عرض المسلسل دفع الكثيرين من متابعيه بتقديم تبرعات لأحد السجون الخاصة بالسيدات في مصر. واستطردت قائلة: "بعد المسلسل ناس اتبرعت بجهاز غسيل كلي في سجن السيدات". ونوهت "نيللي" في حديثها إلى مسلسل آخر أحدث تأثير على أرض الواقع وهو "تحت السيطرة " الذي عرفها على عالم الإدمان الذي لم تعرف عنه شيئاً.

ورأت نيللي أن مسلسل تحت السيطرة من أنجح المسلسلات الإجتماعية التي قدمتها، ودخلت على ذلك بتفاعل الناس معاها في الشارع، مكملة: "الشارع بيحكوا مشاكل أصدقائهم مع الإدمان... رجل وقفني وشكرني وقالي المسلسل عرفني أن ابني عنده إدمان".

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