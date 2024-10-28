جان يامان يغادر إنستغرام.. خطوة صادمة لملايين المعجبين!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة مفاجئة، أعلن الممثل التركي جان يامان، المعروف بجماهيريته الواسعة، مغادرته لمنصة إنستغرام، تاركًا وراءه 11 مليون متابعٍ كانوا يواكبون تفاصيل حياته وأخباره المهنية.

وعلّل يامان قراره بأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تُحدث أضرارًا أكبر من الفوائد التي كان يتوقعها، مشيرًا إلى أن هذا الإدراك دفعه لاتخاذ قرار الابتعاد.

وانتشرت شائعات تفيد بأن يامان اختار الابتعاد عن المنصات الاجتماعية أيضًا بهدف التركيز بشكل أكبر على أعماله الفنية؛ إذ يُعتقد أن وجوده على وسائل التواصل قد يشكل تشتيتًا يُضعف من تفرغه لمشاريعه التمثيلية الجديدة.

ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه نجم الدراما التركية اهتمامًا عالميًا بموهبته، ما يجعل قراره بالتخلي عن منصة مؤثرة مثل إنستغرام مثيرًا للدهشة لدى جمهوره العريض.

وقد أعرب عدد من محبيه عبر وسائل التواصل الأخرى عن استيائهم من قرار النجم التركي، متسائلين عما إذا كان سيعود يومًا لمشاركة لحظاته وأخباره مع جمهوره كما كان في السابق.