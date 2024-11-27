عمرو مصطفى يحذر برسالة شديدة اللهجة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه الفنان عمرو مصطفى رسالة تحذير شديد اللهجة أكد فيها أنه سيقاضي أي شخص أو صفحة تنشر صورته أو تتحدث عنه بأسلوب غير لائق.

وقال عمرو عبر حسابه الخاص في “فيسبوك”: “بكل وضوح وبدون مواربة: أقسم بالله العظيم أنني سأرفع دعاوى قضائية ضد أي شخص أو صفحة أو موقع ينشر صورتي أو يشهّر بي. لقد تركت هذا الوسط بكل قذارته منذ أكثر من عامين بإرادتي الكاملة، وابتعدت عن كل مَن حاول أذيتي. تركت لهم استوديوهاتهم، ومطربيهم، وموزّعيهم، وشعراءهم، وذهبت الى أشخاص أنقياء، قلوبهم مليئة بالخير”.

وتابع: “الآن، أعيش في وسط جديد مليء بالخير بعيداً عن المنافسة والشر والقيل والقال. تركتكم منذ سنوات، فدعوني أعيش بسلام. ليس لي أي مصلحة سوى فني، وجمهوري، وأسرتي التي هي أولويتي قبل أن أرحل عن هذا العالم بسبب أحقادكم. احترموا حياتي، احترموا اختياري، ودعوني أعيش كما اخترت”.

وفي جانب آخر، كشف الفنان عمرو مصطفى عن إقامة ليلة تخليداً لمسيرة الملحن الراحل محمد رحيم برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

وكتب عمرو عبر حسابه الخاص في”فيسبوك”: “في هذه الأوقات الحزينة، تلقيت ببالغ الأسى واجب العزاء من المستشار تركي آل الشيخ في رحيل المؤلف الموسيقي الكبير محمد رحيم. حرصاً منا على تكريم إرثه الفني، تواصلت مع المستشار تركي آل الشيخ لاقتراح إقامة ليلة تخليداً لمسيرته الحافلة بالعطاء، وقد وافق على الفور بكل تقدير”. وأضاف: “سنعلن عن التفاصيل قريباً، ونأمل أن تكون هذه الليلة مصدر عزاء وسلام لعائلة الفقيد ومحبيه، وسيعمل زملاؤه عُمرة له”.