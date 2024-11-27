بعد حديثه عن الحسد.. الموت يُفجع حمادة هلال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان حمادة هلال عبر حساباته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة والد زوجته، وذلك من خلال منشور نعى فيه الراحل قائلاً: “بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ.. (الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) صدق الله العظيم… توفي الى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق القيشاوي”.

وأضاف: “اللهم أسكنه فسيح جناتك… اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض… اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمناً مطمئناً يارب.. اسألكم الدعاء”.

كان هلال قد أعلن عن تعرّض حميه لمرض غامض، لكنه لم يكشف عن نوع المرض ملمّحاً الى إصابته للحسد.

ونشر حمادة هلال عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الشخصي في “إنستغرام”، صورة لحميه، وعلّق عليها قائلاً: “حسبي الله ونِعم الوكيل في كل حاسد، الله يشفيك ويعينك على هذا المرض ويجعل كل لحظة بتتألم فيها في ميزان حسناتك”. وأضاف: “يا رب كل مَن استكتر عليك النعمة والرزق يدوق وتردّ العين عليه على أحب الأشياء إليه، حمايا الغالي الطيب الله يجعلك من الصابرين”.