مذيعة شهيرة تفتح النار على ويجز بعد هجومه على رامي صبري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شنّت الإعلامية إنجي أنور هجوماً حاداً على مغنّي الراب ويجز، خلال تقديمها برنامج “مصر جديدة” عبر قناة ETC، وذلك على خلفية هجومه على الفنان رامي صبري أخيراً.

قالت إنجي إن حديث رامي صبري عن ويجز في برنامج “حبر سرّي” لم يحمل أي إساءة تستدعي منه الردّ، مضيفةً: “أزمة بدون أي لازمة، ده اللي أقدر أقوله على خلاف رامي صبري وويجز”.

وتابعت: “الراجل اتكلم حلو جدّاً عنك، وفي نص الكلام قال إنه مش بيفهم كلمات ويجز، هو ما أجرمش وأنا أضم صوتي لصوت رامي صبري، أنا مش بفهم كلمات ويجز، لكن هو تجربة تستحق نتوقف عندها، وراجل ناجح وله جمهوره… فيديو ويجز ملهوش أي تلاتين لازمة، والفيديو ده مش لصالحك، وإن نم على شيء فينم على إنك مغرور وتنك جداً، لأ هو كان ناجح ونجم من قبلك واحترم نجاح اللي سبقوك”.

واختتمت إنجي أنور حديثها قائلةً: “الحقيقة طريقة ويجز غير مقبولة، مش علشان نجحت شوية ولبست طقم فلانتينو بقيت فوق النقد ومحدّش يقرب منك، ده عبد الحليم حافظ ومحمد الوهاب وفريد الأطرش انتقدوهم”.