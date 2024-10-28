ليلى علوي: فركش “المستريحة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أخيراً، وبعد فترة طويلة من التصوير والتأجيلات والأزمات، انتهت الفنانة ليلى علوي من تصوير فيلم “المستريحة”، والذي واجهت صعوبات عدة في تصويره وشهد تأجيلات كثيرة لأسباب مختلفة.

ونشرت ليلى عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” صورة لكلاكيت الفيلم وعلّقت عليها بالقول: “الحمد لله فركش فيلم المستريحة”.

وكانت “لها” قد كشفت أن ليلى علوي غابت عن حفل افتتاح “مهرجان الجونة السينمائي الدولي” للمرة الأولى منذ انطلاق المهرجان، بسبب انشغالها بتصوير فيلم “المستريحة”، وأنها سوف تتواجد آخر يومين في المهرجان، إضافة إلى حفل الختام.

وتدور أحداث فيلم “المستريحة” في إطار اجتماعي “لايت كوميدي”، فيه العديد من المفارقات الكوميدية بين أبطال العمل. ويشارك ليلى علوي في بطولة الفيلم عدد من النجوم، أبرزهم: بيومي فؤاد ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل ومصطفى غريب ونور قدري وعمرو وهبة ومحمود الليثي، وهو من إخراج عمرو صلاح.