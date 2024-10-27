ديمي لوفاتو تواجه مأساة عائلية في ظروف طارئة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاشت الفنانة ديمي لوفاتو وعائلتها أسابيع صعبة بعد وفاة ابنة شقيقتها، زيومارا، عقب عملية قيصرية طارئة.

أعلنت “ماديسون دي لا غارزا” عن هذا الأمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتبت: “في مساء يوم ٢٧ سبتمبر، حملت أنا ورايان ابنتنا الصغيرة للمرة الأولى والأخيرة”.

وأضافت ماديسون في منشور مؤثر على إنستغرام: “شكرًا لكِ زيومارا لأنك جعلتنا والدين للملاك الأكثر مثالية في السماء. أمك ووالدك يحبانك”.

من جهتها، عبّرت ديمي لوفاتو عن ألمها عبر رسالة مؤثرة قالت فيها: “أحبكِ كثيرًا زيومارا. ملاك بكل معنى الكلمة. سأكون خالتكِ إلى الأبد”، كما وجّهت كلمات دعم لشقيقتها ماديسون قائلة: “أنا أحبكِ كثيرًا”.