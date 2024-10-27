فن ومشاهير

ديمي لوفاتو تواجه مأساة عائلية في ظروف طارئة

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاشت الفنانة ديمي لوفاتو وعائلتها أسابيع صعبة بعد وفاة ابنة شقيقتها، زيومارا، عقب عملية قيصرية طارئة.

أعلنت “ماديسون دي لا غارزا” عن هذا الأمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتبت: “في مساء يوم ٢٧ سبتمبر، حملت أنا ورايان ابنتنا الصغيرة للمرة الأولى والأخيرة”.

وأضافت ماديسون في منشور مؤثر على إنستغرام: “شكرًا لكِ زيومارا لأنك جعلتنا والدين للملاك الأكثر مثالية في السماء. أمك ووالدك يحبانك”.

من جهتها، عبّرت ديمي لوفاتو عن ألمها عبر رسالة مؤثرة قالت فيها: “أحبكِ كثيرًا زيومارا. ملاك بكل معنى الكلمة. سأكون خالتكِ إلى الأبد”، كما وجّهت كلمات دعم لشقيقتها ماديسون قائلة: “أنا أحبكِ كثيرًا”.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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