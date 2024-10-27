هند صبري عن تجربتها في التمثيل: “شعرت بالغرور وتعلمت التواضع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صرحت الممثلة التونسية هند صبري خلال ندوتها ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بأنها حققت نجاحاً كبيراً في بداية مسيرتها من خلال فيلمها الأول في تونس، والذي انتشر عالمياً.

وأوضحت هند أنها بعد هذا النجاح شعرت بشيء من الغرور، لكنها سرعان ما أدركت أن الحياة ليست بُرجاً عالياً، وتعلمت أهمية التواضع.

وأضافت هند صبري أنها لم تحلم بالتمثيل في طفولتها، بل كانت تطمح أن تصبح سفيرة. كما كشفت أنها نادراً ما تعيد تصوير مشاهدها، قائلة: “أنا عصامية وعمري ما درست تمثيل، واتعملت على الواقع”.