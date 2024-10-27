راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته: “العمر كله”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل السوبر ستار راغب علامة بعيد ميلاد زوجته جيهان علامة، حيث شارك متابعيه على إنستغرام صورة تجمعه بزوجته، وأرفقها بتعليق كتب فيه: “العمر كله أم خالد”.

يذكر أن راغب علامة كان قد فُجع منذ أيام بوفاة شقيقته الكبرى الحاجة صبيحة، التي توفيت إثر أزمة قلبية حادة. وأعلن راغب عن وفاتها عبر منشور على حسابه الرسمي، عبّر فيه عن حزنه العميق لخسارة شقيقته، وكتب: “لم تكن تأخذ قراراً في حياتها قبل أن تسألني! يا خيي شو رأيك؟”.

وأضاف: “كانت صديقتي وابنتي وأمي وملاكي الحارس.. اليوم أخذت قرارها دون السؤال وغادرت هذه الحياة وأنا بعيد عنها إثر أزمة قلبية حادة، دون حتى أن أودعها في هذه الظروف الصعبة! شقيقتي الكبرى الحاجة صبيحة، هذه الطاهرة الحنونة، رحلت إلى جنة الخلد لكي تلتحق بوالدي ووالدتي وهي مشتاقة للقائهما”.

وختم راغب رسالته قائلاً: “رحمهما الله، ‏إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله”.