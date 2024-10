شكرا لقرائتكم خبر عن محبو توم هولاند يتفاعلون مع انضمامه لفيلم كريستوفر نولان الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل محبى النجم الشاب توم هولاند مع الأخبار التي تؤكد انضمامه إلى فيلم المخرج العالمى كريستوفر نولان القادم، والذي يُشاع أنه يدور حول مصاصي الدماء، ومن المتوقع إصدار الفيلم العمل الذى لم يتم تحديد اسمه بعد في يوليو 2026، أمام النجم العالمى مات ديمون. وفقًا لموقع Discussing Film.

بعد انتشار الأخبار، بدأ معجبو هولاند التعبير عن حماسهم بشأن مشاركة هولاند في العمل اجديد، حيث كتب أحد المعجبين: " سيكسر كل التوقعات"

قال شخص آخر: "سيكون هذا نجاحًا سينمائيًا!"

كما أكد النجم الشاب توم هولاند أنه سيعود للجزء الرابع من سلسلة أفلام Spider-Man، وذلك بعد أن قدم شخصية البطل الخارق في ثلاث أعمال رئيسية في عالم مارفل السينمائى حتى الآن، وهم 2017 Homecoming، 2019 Far From Home و2021 No Way Home)، بالإضافة إلى ظهوره في Captain America: Civil War، Avengers: Infinity War و Avengers: Endgame.

وخلال أحدث ظهور لـ هولاند أكد إنه سيعود في فيلم جديد لـ Spider-Man، حيث صرح قائلا:" الإجابة البسيطة هي أنني سأرغب دائمًا في المشاركة في أفلام Spider-Man، أنا مدين بحياتي ومسيرتي لـ Spider-Man، لذا فإن الإجابة البسيطة هي نعم، سأرغب دائمًا في القيام بالمزيد."