معلومات عن زوج نبيلة عواد تخرج إلى العلن .. كان متزوجاً من سيدة حسناء وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - تصدر إسم الإعلامية اللبنانية نبيلة عواد الترند بعد أن أعلنت زواجها من السيد سيف دياب وهو إبن النائب السابق سليم دياب وأمين عام تيار المستقبل سابقاً.

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سيف هو عضو مجلس ادارة النادي الرياضي، كما أنه كان متزوجاً من السيدة تينا خليل ولديه ولدين هما فهد ويبلغ من العمر 6 سنوات ونايلة البالغ من العمر 4 سنوات وبضعة أشهر.

وبدورها تزوجت تينا خليل منذ أشهر قليلة، وتينا هي سيدة جميلة لديها حساب Mrs. Clueless على إنستغرام الذي يتمحور حول الطهي والأطفال وأسلوب الحياة، ولديه 150 ألف متابع.

وكانت عواد قد شاركت متابعيها صورتها مع زوجها السيد سيف دياب وعلقت كاتبة عبر حسابها: "في خضم الحرب اخترنا الحب، السيد والسيدة دياب".