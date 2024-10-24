سعد لمجرد بمفاجأة جميلة للجمهور الغد.. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ الفنان المغربي سعد لمجرد الجمهور ونشر عبر حسابه الشخصي البوستر الإعلاني الخاص بأغنيته الجديدة "سوقة" والمقرر طرحها غداً من دون أي مقدمات.

وعلق سعد لمجرد على المنشور كاتباً: "غداً الخميس 24 اكتوبر على الساعة الرابعة بعد الزوال بتوقيت المغرب و السادسة بتوقيت مصر سيتم باذن الله طرح أغنيتي الجديدة “سقفة”! أتطلع إلى مشاركتكم هذا العمل الذي بذلنا فيه الكثير من الجهد، وأتمنى أن ينال إعجابكم. شكراً لدعمكم الدائم، وانتظروا غداً تجربة موسيقية مختلفة".

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الخبر مؤكدين على حماسهم الكبير للإستماع إلى الأغنية.



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