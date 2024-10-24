شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار إسحاق و3 نجوم آخرين أحدث المنضمين للموسم الثانى من Beef والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم كل أوسكار إسحاق وكاري موليجان وتشارلز ميلتون وكايلي سبايني إلى الموسم الثانى من مسلسل Beef ، الذى يعرض على منصة نتفليكس.

سيتكون الموسم من ثماني حلقات مدة كل منها 30 دقيقة، ولم يكشف عن دور أي من النجوم المنضمين جدد إلى الموسم الثانى من Beef.



أوسكار إسحاق وكاري موليجان وتشارلز ميلتون وكايلي سبايني

وذلك بعدما سعى القائمون على مسلسل Beef لإقناع النجم العالمي أوسكار إسحاق والنجمة العالمية كاري موليجان، للمشاركة في الموسم الثاني من المسلسل الحائز على أفضل مسلسل محدود ضمن توزيع جوائز الأيمي الأخيرة وجوائز الجولدن جلوب.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن القائمين على العمل الدرامي يسعيان بشدة لإضافة إسحاق وموليجان لقائمة الممثلين ضمن احداث الموسم الثاني المقررعرضه على نفس المنصة الأمريكية نتفليكس، ليواصل التربع واكتساح الجوائز العالمية بعد أن سيطر على جوائز الأيمي والجولدن جلوب، كأفضل إخراج وكتابة وممثلين ومسلسل.

وأضاف التقرير أن المنصة الأمريكية نتفليكس، رفضت التعليق على خبر انضمام إسحاق وموليجان، ومن المقرر ان تدور أحداث الموسم الثاني حول زوجين متناحرين، كما برز التقرير تأخير منح الضوء الأخضر للموسم الثاني.

وسبق وحصد المسلسل القصير Beef على جائزة أفضل عمل محدود في حفل توزيع جوائز إيمي الـ 75 التى أقيمت على مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس الأمريكية، بعد أن حصد جائزة أفضل ممثل رئيسي وأفضل ممثلة رئيسية في الحفل.