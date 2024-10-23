ميرال مصطفى لـ"الخليج 365": واجهت صعوبة بالتعامل مع الحصان في خريف القلب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:27 مساءً - حضرت الفنانة ميرال مصطفى حفل إطلاق مسلسل "خريف القلب" بوجود أبطاله وصنَّاعة، وكشفت لـ"الخليج 365" عن الدور الذي ستجسده في أول مسلسل سعودي معرَّبٍ من قصة تركية، وتقع أحداثه بـ 90 حلقةً قائلة: "أجسد بالعمل دور الفتاة الناعمة البريئة الملاك، التي تسامح كثيراً، وشخصيتي موجوده بكل منزل، وأنا إحدى الفتيات التي يتم تبديلها من قبل ممرضة في المستشفى عند الولادة؛ حيث تأخذ العائلة الغنية ابنة العائلة الفقيرة، والعكس صحيح، ويحدث هذا الخطأ بسبب تشابه اسمَي العائلتين، ويُكتشف الأمر بعد مرور أعوام عديدة على الواقعة، والدي بالعمل هو الفنان عبد المحسن النمر، ووالدتي هي الفنانة لبنى عبد العزيز، ولكنهما اكتشفا بعد أعوام أنني لست ابنتهما، وتدور الاحداث، وأتمنى أن تعجب الجمهور الشخصية التي سأقدمها، وكذلك العمل رائع وقصة جميلة".

وعن توقعاتها للعمل قالت ميرال: "أتوقع أن العمل سينال رضا المشاهد، وهو مسلسل يليق بالجمهور وبانتظارهم الطويل".

وعند سؤالنا لها عن أصعب موقف مرت به خلال التصوير أجابت ميرال قائلة: "أصعب موقف هو أنني خلال المسلسل أتعامل مع حيوان لم أتعامل معه من قبل، وهو الحصان، وحاولت جاهدة أن أجيد التعامل معه، والحمد لله زالت الصعوبات مع الممارسة".

أعمال جديدة لـ ميرال مصطفى

وعند سؤالنا لها عن جديدها قالت ميرال: "انتهيت مؤخراً من تصوير الموسم الثاني من مسلسل "بنات الثانوي" الذي سيُعرض بمشئية الله في شهر نوفمبر 2024، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ رشا شربتجي، وﺗﺄﻟﻴﻒ بشاير الهمامي، وبطولة الفنانة مديحة أحمد، هيلدا ياسين، آمنة الزهراني، ونورا ياسين. كذلك أقوم بالتحضير لمسلسل جديد لا أستطيع أن أتحدث عن تفاصيله الآن إلى أن يُسمح لنا بذلك بعد فترة من الزمن.

مسلسل "خريف القلب"

" هو أول عمل سعودي معرَّب من قصة تركية، وتقع أحداثه بـ90 حلقة، من ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي، وأعد السيناريو والحوار علاء حمزة، ومن بطولة: الفنان عبد المحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبد العزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الدوخي، هند محمد، أروى، إبراهيم الحربي، فاطمة الشريف، سارة الجابر، سعيد صالح، عجيبة الدوسري، مهيرة عبد العزيز، روان الطويرقي، العنود عبد الحكيم، بالإضافة إلى آخرين.

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