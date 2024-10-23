العنود عبد الحكيم تصف لسيدتي شخصيتها في خريف القلب وهذه رسالتها بمسلسل بيت العنكبوت

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:27 مساءً - عبرت الفنانة العنود عبد الحكيم عن سعادتها بمشاركة نخبة من النجوم في عالم الدراما لهم وزنهم بالساحة الفنية، من خلال مسلسل "خريف القلب" وهو أول عمل سعودي معرَّب من قصة تركية، وقالت لـ الخليج 365: سأكون متواجدة ضمن المشاركين من فريق مسلسل "خريف القلب" وأما الشخصية التي سألعبها هي: "ياسمين" وهي شخصية تتصف بأنها لعوب هي وشقيقها.

وعن الصعوبات التي واجههتها بالعمل قالت العنود: "حقيقة لم أجد أي صعوبة بالعمل وكان فريق العمل جداً منظم واستطعت أن أؤدي مشاهدي بكل راحه ودوري بسيط بالمسلسل، لكن يعني لي الكثير المشاركة بهذا العمل، وأتمنى أن يكون إضافة لي جديدة في مشواري الفني".وعن شعورها بمشاركة أسماء قوية ونجوم في مسلسل "خريف القلب" قالت: "عملي معهم بالمسلسل أضاف لي الكثير، فالعمل مع الأستاذ عبد المحسن النمر، وأنا أحبه وأقدره، يضيف لي، كذلك الأستاذة إلهام علي التي شاركت معها سابقاً في مسلسل "سندس" وأنا شخصياً أحبها كممثلة وإنسانة جداً وتعلمت منها أشياء كثيرة.

النقد لدورها بمسلسل "بيت العنكبوت"

وعن النقد الذي تعرضت له بعد دورها بمسلسل "بيت العنكبوت" الذي وصف بأنه دور جريء جداً، أجابتقائلة: "صحيح أن البعض رأى أنه دور جريء لكنني أحببته وجسدت من خلال شخصية الشابة "أميرة" التي تحب الروايات بنت هادية لا تحب الدراسة تهتم بوالدتها وتحبها، فجأة بعد تعرفها على شاب تتغير 180 درجة، لكن أنا أحببت من خلال المسلسل أن أقدم رسالة إلى جميع الفتيات المراهقات وهو عدم الحديث مع أي شاب غريب عبر الهاتف أو مواقع التواصل، وأن يأخذوا الحذر منهم، لأن الفتيات دائماً يتعرضن للاستغلال وذلك لأنهن عاطفيات وحساسات يبحثن عن الحب والاهتمام وكل شيء ولذلك يقعن بالفخ، وأنا فخورة بالعمل رغم انتقاد البعض لي".

وعن جديدها قالت العنود: "جديدي سيُعرض في 27 أكتوبر وهو مسلسل خريف القلب من 90 حلقة، كما أنني أستعد لمسلسل جديد، لكن لم يتم الاتفاق على تفاصيله لأعلنها". وعن حبها للتمثيل وهل خططت أن تكون فنانة منذ صغرها قالت: "أنا أحب الفن وقد مثلت عندما كان عمري 5 أعوام كذلك شاركت بعدد من الأعمال كان منها مسلسل "سندس" من ﺇﺧﺮاﺝ زهير قنوع ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حمزة ومن بطولة الفنانة إلهام علي، حسن عسيري، سارة اليافعي، عبدالرحمن نافع، آلاء سالم، مسلسل "وش تبي بس" من ﺇﺧﺮاﺝ يعقوب المهنا ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حمزة (مؤلف) ومن بطولة الفنان فيصل العيسى، ريماس منصور، محمد الشدوخي، فهد بن سالم، نجود أحمد، عبدالرحمن نافع، مسلسل "بخور القصايد" من إﺧﺮاﺝ إياد نظمي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عفاف مطر ومن بطولة الفنان تركي اليوسف، زارا البلوشي، محمد العيسى، طلال السدر، ميلا الزهراني، جود عزيز".

جوائز حصلت عليها

المسلسل الذي أشهر العنود عبد الحكيم

فنانة تتمنى العنود أن تصل إلى مستواها

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أيضاً ذكرت العنود عبد الحكيم أنها فازت بعدد من الجوائز كان منها جائزة أفضل ممثلة في mbc تلفزيون، وكذلك بجائزة أفصل ممثلة مسرح.للمزيد من الأخبار: إعلاميات وممثلات عربيات يتحدثن لـ "الخليج 365" عن فضل الأمكشفتأن العمل الذي أشهرها هو مسلسل "بيت العنكبوت" وهو من ﺇﺧﺮاﺝ بهاء خداج ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد حنش، ومن بطولة الفنان فايز بن جريس، تركي الكريديس، أيمن المطهر، غادة الملا، أصايل محمد، جبران الجبران. وشخصية "أميرة" التي جسدتها بالعمل هي الشخصية التي كانت تحلم بأدائها وإيصال رسالة للمجتمع من خلالها.ذكرتأن الفنانة التي تتمنى أن تصل إلى مستواها أو تعمل معها مستقبلاً هي الفنانة هدى حسين، وهي شخصية تحبها جداً.

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