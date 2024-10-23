فاطمة الشريف لـ الخليج 365: خريف القلب يجمع بين المغامرة والجريمة والرومانسية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:27 مساءً - تواجدت الفنانة فاطمة الشريف في حفل إطلاق مسلسل "خريف القلب"، أول عمل درامي سعودي مقتبس عن مسلسل تركي، وقالت لـ"الخليج 365": سعيدة اليوم بتواجدي هنا مع أبطال وصناع مسلسل "خريف القلب" الذي تقع أحداثه بـ 90 حلقة، وهو مسلسل تركي، وتم تجهيزه ليتناسب مع المجتمع السعودي، وقمنا بالعمل عليه ليخرج بشكل جميل وجديد للدراما، وهي أول تجربة للدراما السعودية باقتباس قصة تركية من 90 حلقة تجمع خليطاً من المغامرة والجريمة والدراما والرومانسية".

وتابعت الشريف قائلة: "بهذا المسلسل، شخصيتي بعيدة جداً عن الرومانسية، حيث سأجسد دور إنسانة عانت الكثير في حياتها، واضطرت أن تقوم بارتكاب جريمة، وتحال إلى السجن، وتخرج بعد ذلك من السجن وتواجه الحياة بمشاكل كثيرة، وتتوالى الأحداث بعد ذلك".

وعن الصعوبات التي واجهتها بالعمل، قالت الشريف: "في كل عمل توجد صعوبات، وقد تكمن الصعوبة التي واجهناها في أن الفريق الذي نعمل معه مسؤولون من الأتراك، فكان هنالك بعض الأمور التي كنا نشعر أنها لا تتناسب مع مجتمعنا، وهم يرون العكس، لكن بإصرارنا وإقناعنا لهم؛ استطعنا الوصول إلى حل وسط".

ووجهت الشريف كلمة للجمهور عن مسلسل "خريف القلب" قائلة: "تابعوا المسلسل، وإن شاء الله سينال إعجابكم، وأن وقت عرضه مناسب جداً؛ لأنه سيُعرض بموسم ليس به زخم من الأعمال مثل رمضان". وتوقعت له النجاح، مبررة ذلك بأنه سيُعرض على شاشة إم بي سي وشاهد، وأن أغلب الأعمال التي تُعرض بهذه القناة والمنصة تجد متابعة جيدة وبشكل عالٍ لثقتهم بهذه القنوات وما يقدمونه، إضافة إلى نخبة النجوم التي ستقدم العمل وتضم أسماء قوية.

وعن سؤالنا لها أن العمل ستقع أحداثه بـ 90 حلقة، ألا تراه أنها طويلة، وقد يمل المشاهد من ذلك، قالت الشريف: "على العكس، قد يكون عدد الحلقات كثيراً، ولكن هنالك أحداث كثيرة ستجذب المشاهد وسيتشوق لها ويتابعها، وكانت لنا تجارب سابقة بالأعمال الطويلة التي عُرضت، منها مسلسل "مجمع 75" و"الميراث" وكانت لها متابعة جميلة، وأيضاً لها جمهور ينتظر الأحداث والحلقات بفارغ الصبر، كذلك العمل يعتمد على إذا كان يشارك به فنانون كبار ونجوم؛ يكون هناك إقبال أكثر، وهذا العمل يضم نخبة من النجوم.

أعمال قادمة للفنانة فاطمة الشريف

تستعد الفنانة فاطمة الشريف خلال الفترة القادمة لعدد من النشاطات الفنية، فهناك فيلماً من بطولتها سيُعرض لها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي القادم، وهو فيلم "أجراس بافلوف"، من إخراج وتأليف خالد فهد، وهو فيلم "سوريالي". وسيُعرض لها أيضاًبـ 27 أكتوبر 2024، وهو أول مسلسل سعودي معرب لقصة تركية، يقع بـ90 حلقة، من ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي، وأعد السيناريو والحوار علاء حمزة، ومن بطولة: الفنان عبد المحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبد العزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الدوخي، هند محمد، أروى، إبراهيم الحربي، فاطمة الشريف، سارة الجابر، سعيد صالح، عجيبة الدوسري، مهيرة عبد العزيز روان الطويرقي، العنود عبد الحكيم، بالإضافة إلى آخرين.

وأيضاً هنالك مسلسل سيُعرض لها بعنوان "عندما يعشق الرجال"، مع الفنان تركي اليوسف، سعيد قريش، نجلاء العبدالله، فوزي المتعب، وهو من إخراج محمد القفاص. كما انتهت من مسلسل يقع بـ 10 حلقات بعنوان "عايشين معنا"، من تأليف علاء حمزة وبطولة الفنان خالد صقر، سماح زيدان، وأغادير السعيد.

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